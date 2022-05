Es war die erste Veranstaltung in der Gedenkstätte Synagoge Wenkheim in diesem Jahr. Und dann gleich so ein großer Erfolg, denn es waren mehr Anmeldungen für die Lesung mit Bärbel Schäfer eingegangen, als Sitzplätze zur Verfügung standen. Es war proppendickevoll im Betsaal. Und es war mucksmäuschenstill bei jedem Wort, das die bekannte Moderatorin und Autorin Bärbel Schäfer aussprach. Es lag

...