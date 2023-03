Bauarbeiten haben begonnen

Werbach. Die Bauarbeiten für eine deutlich sichtbarere Querungshilfe in der Böttigheimer Straße in Werbach haben am vergangenen Montag begonnen. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Mitte kommender Woche dauern. Die Kosten für die Maßnahme übernimmt der Landkreis. Der Verkehr Richtung Böttigheim wird über die Straße Oberes Tor umgeleitet. Die Arbeiten an der Querungshilfe wurden notwendig, da der Fußgängerverkehr Richtung Grundschule in naher Zukunft deutlich zunehmen wird und eine Tempo 30-Zone oder ein Zebrastreifen nicht bewilligt wurden. hei/Bild: heike Barowski

