Bärbel Schäfer in Wenkheim zu erleben

Wenkheim. Auf Einladung des Vereins „die Schul – Gedenkstätte Synagoge Wenkheim“ liest die bekannte Journalistin, Autorin und Moderatorin Bärbel Schäfer am Sonntag, 29. Mai, um 17 Uhr aus ihrem Buch „Meine Nachmittage mit Eva“.

Nicht erst seit sie nach der Hochzeit mit Michel Friedmann zum jüdischen Glauben konvertiert ist, beschäftigt sich Bärbel Schäfer mit der deutschen Vergangenheit, der Vernichtung und Auslöschung von Menschen in den KZ und Gaskammern der Nazis. Daraus folgt für sie die Überzeugung, dass sich die Deutschen der nachfolgenden Generationen dieser Verantwortung stellen müssen.

In ihrem Buch „Meine Nachmittage mit Eva“ schildert sie aus diesem persönlichen Blickwinkel heraus ihre Begegnungen und Freundschaft mit einem der letzten in Frankfurt noch lebenden Menschen, die das Vernichtungslager Auschwitz überlebt haben. Zwei Frauen, zwei Generationen, zwei Erfahrungswelten: Bärbel Schäfer und die 89-jährige Eva Szepesi.

Eva, 1932 in Ungarn geboren, trägt eine tätowierte Nummer auf dem Unterarm. Sie war elf Jahre, als sie vor den Nazis fliehen musste und schließlich nach Auschwitz deportiert wurde. Bei der Befreiung am 27. Januar 1945 entdeckte sie ein russischer Soldat der Roten Armee. Er dachte, sie sei tot. Als er merkte, dass Eva noch atmete, trug er sie aus dem Lager. Jahrzehnte konnte Eva Szepesi nicht über ihre traumatischen Erlebnisse sprechen. Auf einer Veranstaltung lernte Bärbel Schäfer sie kennen. Die beiden Frauen trafen sich fortan jeden Mittwochnachmittag. Sie sprachen über Gewalt, Schrecken und Angst, aber auch über Freundschaft, Toleranz, Respekt. Diese Begegnung löste bei der Journalistin und Moderatorin ein persönliches Nachdenken über die Haltung in der eigenen Familie, ihre Geschichte und den Umgang mit der Vergangenheit aus. Aus dieser Haltung heraus spiegelt Schäfer in ihrem Buch „Meine Nachmittage mit Eva“ literarisch und auf tief empathische Weise die eigene Lebensgeschichte in den Erzählungen Evas und holt die erschütternden Erfahrungen in die Gegenwart: Evas Gestern trifft auf ihr Heute, ihre Erinnerungen, ihren Alltag, ihre Beobachtungen zur aktuellen Stimmung in unserer Gesellschaft. Ein beeindruckendes Statement gegen das Vergessen und das Schweigen. weba