Axel Brümmer ist neuer Kommandant

Mit Axel Brümmer (Kommandant) und Jens Schweder (stellvertretender Kommandant) stehen nun zwei neue Kräfte an der Spitze der Freiwilligen Feuerwehr Werbach. Es gab eine Reihe von Ehrungen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Werbach. Die Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Werbach fand am Samstagabend in der Bürgermeister-Alois-Lang-Halle in Gamburg statt. Bei der Begrüßung stellte Kommandant Andreas Fiederlein die Beschlussfähigkeit als gegeben fest, denn es waren trotz der pandemischen Umstände mehr aktive Feuerwehrleute da, als von den Vorgaben her notwendig. Die Anwesenden erhoben sich für das Totengedenken von ihren Plätzen.

Rückbblick

Der Kommandant sagte in seinem Bericht, nach der Wahl vor fünf Jahren und der Verabschiedung des Feuerwehrbedarfsplans habe der angestrebte Weg festgestanden. Ziele seien die Umsetzung des verabschiedeten Feuerwehrbedarfsplans gewesen, die Verbesserung des Ausbildungsstandes und der Zusammenarbeit der Abteilungen und der Gedanke, die Ausrüstung auf einen aktuellen Stand zu bekommen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Fiederlein listete, was alles in fünf Jahren gemacht und bewegt worden ist. Er nannte besagten Feuerwehrbedarfsplan, Telefon- und Internetanschlüsse der vier Hauptgerätehäuser, die Einführung einer Verwaltungssoftware, die Umstellung der Alarmierung auf „Cobra“, die Funkzentrale in Werbach im Gerätehaus und den 4m-Funk in den Gerätehäusern mit Fahrzeugen. Es sei auf Uniformen mit Wappen umgestellt, eine Wärmebildkamera beschafft, Abgasabsauganlagen in den Gerätehäusern eingebaut worden.

Man habe, so der Kommandant, das Gerätehaus in Gamburg umgebaut, einen Fahrzeugersatz für das alte LF8 in Gamburg ebenso beschaffen wie Übungsmaterial, sei wieder in die Schlauchpflege eingetreten. Weitere Stichworte von Fiederlein waren „App Alarmierung“, Alarmfaxe und Alarmmonitore, der gebrauchte MTW für die Abteilung Niklashausen, jährliche Besuche bei „IFRT“ in Külsheim, ein Systemtrenner, Schlüsseltresore an den Gerätehäusern sowie Satzungsänderungen.

Fiederlein unterstrich, die Feuerwehr könne stolz darauf sein, was in fünf Jahren geleistet worden sei. Trotzdem sei Einiges liegen geblieben. Er sagte, der Zuschuss für das geplante Fahrzeug in Wenkheim sei zurückgegeben worden, obwohl dessen Priorität als hoch anzusehen sei. Dadurch habe auch das dortige Gerätehaus nicht angepasst werden können. Heizungskonzepte für die Gerätehäuser stünden schon länger auf der Tagesordnung, Notstromkonzepte fehlten.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Der Kommandant bedauerte das fehlende Verständnis des Gemeinderates oder der Verwaltung. Es dürfe nicht heißen „die Feuerwehr will“, sondern „die Gemeinde braucht“. Die Fahrzeugbeschaffung mit den damit verbundenen Anpassungen im Gerätehaus in Wenkheim seien vermutlich in den kommenden beiden Jahren der größte Aufwand, den es zu bewältigen gelte.

Fiederlein meinte, es seien personelle Engpässe in den Abteilungen aufgezeigt worden, speziell tags-über würden Defizite sichtbar. Bisher jedoch sei es immer gelungen, eine Mannschaft mit entsprechendem Material innerhalb der zeitlichen Frist von zehn Minuten zum Einsatzort zu bringen. Die personelle Situation in den einzelnen Abteilungen sei teilweise sehr gut, teilweise aber sei großer Handlungsbedarf zu erkennen. Der Kommandant sprach von der Zusammenlegung von „Einsatzabteilungen“.

Es gelte zudem, so Fiederlein, unbedingt Nachwuchswerbung zu machen, ohne Jugendfeuerwehren werde es langsam eng. Der Altersdurchschnitt der aktiven Feuerwehrleute in der gesamten Gemeinde Werbach liege momentan bei 41 Jahren. Ausbildungstechnisch sei Manches passiert, äußerte der Kommandant, pandemiebedingt indes gebe es einen Ausbildungsstau bei den Feuerwehren, bei dessen Abarbeitung seien größere Wartezeiten in Kauf zu nehmen. Nachzuholen gebe es vieles auch auf kameradschaftlicher Ebene.

Zusammenfassend lobte der Kommandant seine Kameraden, „seid stolz, geht motiviert in die Zukunft, bleibt gesund“. Er sprach diverse Dankesworte, sein größter Dank ging an seinen Stellvertreter Christian Ries, „klasse Zusammenarbeit“. Eine Bilddokumentation ging auf manche der insgesamt 68 Einsätze in den vergangenen fünf Jahren ein, chronologisch sortiert ab 2017 bis 2022.

Christoph Michel informierte in seinem Kassenbericht über Einnahmen und Ausgaben. Andreas Dürr, er hatte die Kasse zusammen mit Jürgen Schwägerl geprüft, bestätigte eine einwandfreie Kassenführung. Die Versammlung votierte bei der von Sebastian Quenzer (Vorsitzender des Kreisfeuerwehrver-bands Main-Tauber) vorgeschlagenen Entlastung der Kasse einhellig zustimmend.

Quenzer leitete die Neuwahlen, der Wahlausschuss war einhellig bestimmt. In geheimer Wahl be-stimmte die Versammlung jeweils mit überwältigender Mehrheit Axel Brümmer zum neuen Komman-danten und Jens Schweder zu dessen Stellvertreter. Ein jeweils einstimmiges Votum erhielten in offe-ner Abstimmung Schriftführerin Theresa Rüttling, Kassenwart Christoph Michel sowie die Kassenprüfer Andreas Dürr und Jürgen Schwägerl, die allesamt in ihren Ämtern bestätigt wurden. Nach den Wahlen übernahm der neue Kommandant die Sitzungsleitung.

Kreisbrandmeister Andreas Geyer, Sebastian Quenzer und Bürgermeister Ottmar Dürr nahmen die anstehenden Ehrungen vor. Das Feuerwehrehrenzeichen in Bronze für 15 Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr lag bereit für Thorsten Buscher (Abteilung Gamburg), Christopher Dengel (Abteilung Wer-bach) und Peter Hartmann (Abteilung Gamburg), das silberne Feuerwehrehrenzeichen für 25 Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr für Andreas Kraus, Gregor Michel, Jürgen Schmidt (alle Abteilung Werbach), Markus Engert, Björn Betzel (beide Abteilung Niklashausen) und Florian Riedl (Abteilung Gamburg).

Das goldene Feuerwehrehrenzeichen für 40 Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr erhielten Alfred Dürr (Abteilung Werbachhausen) und Lothar Drach (Abteilung Niklashausen). Eine Würdigung gab es auch für „die gute Seele“ Katja Frank, in der Verwaltung der Gemeinde Werbach Sachbearbeiterin für das Feuerwehrwesen.

Eine spezielle Ehrung erfuhren zwei Männer, die sich im besonderen Maße engagiert haben. Sowohl Rainer Bethäuser (Abteilung Gamburg) als auch Josef Külsheimer (Abteilung Werbach) wurden in Anerkennung herausragender Leistungen mit der silbernen Ehrennadel des Landesfeuerwehrverbandes ausgezeichnet. Beide waren jeweils 25 Jahre als Abteilungskommandant tätig.

Der scheidende stellvertretende Kommandant Christian Ries dankte für die Zusammenarbeit der vergangenen fünf Jahre, „es hat viel Spaß bereitet“. Er bleibe der Feuerwehr erhalten, sein größter Dank gelte dem bisherigen Kommandanten, dieser habe die Feuerwehr Werbach mit seinem Engagement weiter gebracht. Die Versammlung schloss nach etwas mehr als zwei Stunden.