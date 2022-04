Andreas Kraus steht jetzt an der Spitze

Bei ihrer Jahreshauptversammlung im Untergeschoss der Tauberhalle in Werbach zog die Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Werbach, Bilanz über die vergangenen zwei Jahre.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Werbach. Bei den Neuwahlen wurde ein Führungswechsel bei den Aktiven und in der Jugendfeuerwehr vollzogen. Zahlreiche Kameradinnen und Kameraden erhielten eine Beförderung. Winfried Vath wurde nach über 50 Jahren aktiven Feuerwehrdienst in die Altersmannschaft übernommen. Abteilungskommandant Josef Külsheimer ließ die vergangenen zwei Jahre Revue passieren. Die Corona-Pandemie stellte die Wehr sowohl bei Übungen als auch beim Einsatz vor große Herausforderungen.

Übungen konnten auf Grund der vielen gesetzlichen Regelungen und Vorgaben über längere Zeiträume nicht oder nur sehr eingeschränkt stattfinden. Dennoch musste die Einsatzbereitschaft der Abteilungswehr bestmöglich gewährleistet werden. Abteilungskommandant Külsheimer dankte allen Kameradinnen und Kameraden für die hohe Motivation und ihre Einsatzbereitschaft in dieser schwierigen Zeit.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Können unter Beweis gestellt

Die Wehr wurde in den beiden vergangenen Jahren 28 Mal alarmiert. Bei den Einsätzen wurde die Abteilungswehr in allen Bereichen der feuerwehrtechnischen Ausbildung gefordert.

Neben der Brandbekämpfung musste sie ihr Können bei zahlreichen technischen Hilfeleistungen, wie Verkehrs- oder Ölunfällen, bei der Personenrettung oder bei Starkregenereignissen mit Überflutungen unter Beweis stellen.

Trotz der Einschränkungen nahmen Jana Kirschning, Marie Heintz, Paul Dürr, Raphael Steinam und Jonathan Martini erfolgreich an der Grundausbildung teil. Jens Schweder absolvierte den Lehrgang zum Gruppenführer an der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal mit Erfolg. Abteilungskommandant Josef Külsheimer lobte die Bereitschaft der Kameradinnen und Kameraden, sich in Aus- und Weiterbildungslehrgängen fundiertes Wissen anzueignen, so dass im Ernstfall ein hohes Ausbildungsniveau gewährleistet ist. Bei den anstehenden Beförderungen wurde dies honoriert.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

In einem kurzen Rückblick nahm der Abteilungskommandant die anwesenden Kameradinnen und Kameraden mit auf eine kleine Zeitreise über 26 Dienstjahre. Rund 300 Übungen, auch mit dem Transporthubschrauberregiment 30 aus Niederstetten, wurden während seiner Dienstzeit abgehalten.

In zahlreichen Einsätzen stellte die Abteilung Werbach ihre Einsatzbereitschaft in der Gesamtgemeinde Werbach und bei der Überlandhilfe unter Beweis.

Besonders erfreut zeigte sich Josef Külsheimer darüber, dass hierbei kein Feuerwehrangehöriger ernsthaft zu Schaden kam. In seiner Dienstzeit wurde das neue Feuerwehrgerätehaus eingeweiht und die Abteilung Werbach beging mehrere Jubiläumsfeste.

Der Abteilungskommandant dankte seinem gesamten Führungsteam für die sehr gute Zusammenarbeit und wünschte seinem Nachfolger bei seinen Entscheidungen stets eine glückliche Hand.

Im Anschluss berichtete Andreas Kraus über die Aktivitäten der Jugendfeuerwehr. Leider war auch hier der Übungsbetrieb nur sehr eingeschränkt möglich. Zudem wurden alle Veranstaltungen für die Jugendfeuerwehren auf Kreisebene abgesagt. Für die kommenden Jahre sieht der scheidende Jugendwart Kraus die Werbung und Gewinnung neuer Mitglieder für die Jugendfeuerwehr als eine der Hauptaufgaben an, um auch zukünftig eine gute Ausbildungsbasis und ein breites Fundament für die Abteilungswehr gewährleisten zu können.

Mann der ersten Stunde

Andreas Kraus, der Mann der ersten Stunde als Jugendwart bei der Gründung der Jugendfeuerwehr Werbach im Jahr 2004, blickte mit Freude auf sehr erfolgreiche 18 Jahre Jugendfeuerwehr zurück. Viele Jugendliche ließen sich von ihm und seinem Team von den Aufgaben und den Herausforderungen der Feuerwehr begeistern und motivieren. Der Besuch von Gaudi-Turnieren und Leistungsmärschen auf Kreisebene standen auf dem Programm, zahlreiche Übungen und Veranstaltungen auf Gemeindeebene rundeten das gesamte Spektrum der Aktivitäten der Jugendfeuerwehr ab. Andreas Kraus dankte seinen Mitstreitern für die Unterstützung und sehr gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und wünschte seinem Nachfolger viel Erfolg.

Bürgermeister Ottmar Dürr ließ in seinen Grußworten die gemeinsame Dienstzeit mit Abteilungskommandant Külsheimer und Jugendwart Kraus Revue passieren. Er hob die Bereitschaft der Feuerwehrkameraden und -kameradinnen für ihren freiwilligen Dienst am Nächsten lobend hervor und würdigte sie für die geleistete Arbeit.

Im Amt des Wahlleiters begleitete er den Generationenwechsel an der Spitze der Abteilung Werbach mit und beglückwünschte den neuen Abteilungskommandanten Andreas Kraus und seinen Stellvertreter Jens Schweder. Die Geschicke der Jugendfeuerwehr werden zukünftig von Jordan Kunert geleitet. In ihren Ämtern bestätigt wurde Stephan Michel als Kassenwart und Klaus Seidenspinner als Schriftführer. Neu in der Führungsriege ist Marie Heintz als stellvertretende Schriftführerin.

Für ihren langjährigen Dienst in verschiedenen Ämtern wurden Josef Külsheimer und Winfried Vath geehrt. Winfried Vath wurde zudem nach über 50 Jahren aktiven Feuerwehrdienst in die Altersmannschaft übernommen.

Verlässliche Partner

Ortsvorsteherin Birgit Hörner beglückwünschte die Wehr zu ihrem neuen Führungsteam und dankte den Feuerwehrkameraden und -kameradinnen für die Mitwirkung und Unterstützung bei kulturellen Veranstaltungen in der Gemeinde Werbach. Besonderen Dank galt den Jugendlichen der Jugendfeuerwehr für ihr Engagement und ihre Bereitschaft, sich in Dienst der Gemeinschaft zu stellen.

Mit einem kurzen Ausblick auf das kommende Jahr rundete der neu gewählte Abteilungskommandant Andreas Kraus die Versammlung ab. ffw