An Ganztagsgrundschule geht’s weiter

Der Werbacher Gemeinderat beschloss am Dienstag, die Welzbach-Grundschule zu Kindergarten und Vereinsräumen umzubauen. Einstimmig übertrug er Haushaltsmittel und vergab Arbeiten an der Ganztagsgrundschule.

AdUnit urban-intext1

Werbach. Bürgermeister Ottmar Dürr sagte zu dem Umbau, dieser sei eines der nächsten großen Projekte der Gemeinde. Vor Jahren sei der gemeinsame Entschluss gefasst worden, die dann frei werdende Welzbach-Grundschule zum neuen Kindergarten umzuwandeln. Der alte Kindergarten sei von der Bausubstanz alles andere als gut, Gleiches gelte für den vorhandenen Platz. Der Schultes unterstrich, dieses Vorhaben sei der lebendige Beweis für eine kinder- und familienfreundliche Kommune Werbach, Vereine und Gruppen fänden neue Domizile.

Barrierefreiheit geplant

Bernhard Bach (allgemeine Verwaltung) erläuterte, im Erdgeschoss sei ein barrierefreier Kindergarten geplant. Die Grundfläche reiche nicht, also werde es einen Anbau an das bestehende Gebäude geben. In Zukunft werde es heißen, Kinder bekommen im Kindergarten warmes Mittagessen, also würden entsprechende Räume eingerichtet.

Für derzeit zwei Gruppen seien die künftigen Räumlichkeiten so geschnitten, dass alle Betreuungsarten möglich seien. Momentan seien 25 Kinder im Wenkheimer Kindergarten untergebracht, zähltechnisch 33 bis 34 Kinder. Auch in nächsten zwei Jahren bleibe die Nachfrage stark, informierte Bach, insgesamt sei die Nachfrage nach Betreuungsplätzen in ganz Werbach groß. Der Umbau sei also gerechtfertigt.

AdUnit urban-intext2

Zudem sei dann bei Wahlen ein barrierefreier Zugang vorhanden, so Bach. Im Obergeschoss seien Räume für Vereine vorgesehen, man habe bereits mit diesen gesprochen. Der Mann aus der Verwaltung referierte auch über Toiletten, einen brandschutzrechtlich korrekten Fluchtweg und einen zusätzlichen Abstellraum im Kellergeschoss. Weitere Parkplätze seien vorgesehen.

Für den Bewegungsdrang der Kindergartenkinder sei der Innenhof nicht ausreichend, also sei eine weitere Außenbereichsfläche dafür konzipiert. Es gebe einen direkten Übergang in die große Sporthalle, welche den Flächenbedarf deutlich überschreite. Bach schloss seine Ausführungen mit „eine komplette runde Sache“ für die Zukunft der Kinder, der Vereine, „für unsere Zukunft“.

AdUnit urban-intext3

Kosten bei 2,2 Millionen Euro

Albrecht Rudolf fragte nach Investitionssumme und Zuschüssen. Die Investitionssumme liege bei gut zwei Millionen Euro, mit Obergeschoss bei 2,2 Millionen Euro. Bach informierte, über das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum seien bereits 530 000 Euro mitgeteilt, über den Ausgleichstock hoffe die Gemeinde auf 400 000 bis 500 000 Euro. Das Gremium stimmte diesem Bauantrag einhellig zu, ebenso drei weiteren.

AdUnit urban-intext4

Kämmerer Michael Ank sagte zur Übertragung von Haushaltsmitteln zum Jahresabschluss 2020, dies sei ein Vorgang, welcher sich jedes Jahr wiederhole. 2020 seien mehrere Maßnahmen beschlossen, jedoch noch nicht abgeschlossen worden. Dazu würden die Zahlen auf beiden Seiten übernommen, Einnahme- wie Ausgabenseite in das Haushaltsjahr 2021 übertragen. Bei den Einnahmen sollen 974 937 Euro übertragen werden, bei den Ausgaben 3 030 703,95 Euro. Der von Dürr verlesene entsprechende Beschlussvorschlag fand einhellige Zustimmung des Rates.

Spuren durch Nutzung

Ein weiterer Tagesordnungspunkt beschäftigte sich mit der angedachten Aufbereitung der Natursteinböden und Treppen in der Ganztagsgrundschule Werbach. Der Werbacher Bürgermeister meinte eingangs, das Gebäude sei fast 40 Jahre alt, die Nutzung habe Spuren hinterlassen.

Oliver Schramm vom Bauamt ließ zudem wissen, es sei zuvor nicht klar gewesen, ob der Boden erhalten werden könne. Dies sei jedoch der Fall. Durch die Benutzung sind Kratzer und Abplatzungen an Boden und Treppe festzustellen. Auch die eigentliche Rutschhemmung ist nicht mehr nach den gültigen Vorgaben gegeben. Deshalb soll der Boden geschliffen, die Abplatzungen bearbeitet und alles danach neu eingelassen werden, um einen Langzeitschutz wieder herzustellen.

Zwei Angebote

Schramm ging auf die beiden vorliegenden Angebote ein. Bei der „Alternative 1“ mit Kosten von 12 208,69 Euro gebe es einen Reinigungsschliff ohne Ausbesserung von Kratzern oder Unebenheiten, eine Ausbesserung der Ausbrüche sowie eine Imprägnierung. „Alternative 2“ mit Kosten von 16 676,90 Euro sei wie „Alternative 1“, nur mit Planschliff zur Beseitigung der Kratzer und Unebenheiten. Falls die teurere Variante gewählt werde, könnten Boden und Treppe für die nächsten 40 Jahre genutzt werden. Bach ergänzte, in der eigentlichen Kostenberechnung seien 61 000 Euro netto für Estricharbeiten und Bodenaustausch vorgesehen gewesen.

Der Gemeinderat erteilte einstimmig den Auftrag für das „Angebot 2“ zu einem Angebotspreis von 16 676,90 Euro brutto an die Firma „SteinService Pohli“ aus Grafenrheinfeld.