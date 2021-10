60-jähriger Saisonarbeiter tödlich verunglückt

Werbach-Gamburg. Die Feuerwehrabteilungen Niklashausen, Gamburg und Werbach wurden an diesem Dienstagmorgen um 8.19 Uhr gleichzeitig alarmiert. „Unfall im Wald, Person eingeklemmt oder verschüttet“ lautete die Beschreibung des Einsatzes. Nur kurze Zeit später rückte auch die Wehr von Tauberbischofsheim mit Einsatzkräften aus. Nahe der Maria-Hilf-Kapelle im Wald oberhalb Gamburgs waren an diesem Morgen zwei polnische Saisonarbeiter und der Waldbesitzer für Baumfällarbeiten vor Ort. Wie die Polizei mitteilt, sei bei einer dieser Fällungen der Baum gesplittert und ein großer Teil davon auf einen der Arbeiter gefallen. Der 60-Jahre alte Mann wurde zu Boden gerissen, erlitt zwar äußerlich kaum sichtbare Verletzungen, war dennoch so schwer getroffen worden, dass der herbeigerufene Notarzt den Tod feststellen musste. Die anderen beiden Personen blieben unverletzt. Beamte der Kriminalpolizei Tauberbischofsheim haben inzwischen die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

