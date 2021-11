Werbach-Gamburg. Am Montagnachmittag verlor ein 52-jähriger Fahrer aus dem Tank seines Lastwagens rund 400 Liter Diesel. Zuvor war er mit seinem Fahrzeug in der Lindhelle in Gamburg beim

Rangieren an einem Stein hängengeblieben. Dabei riß der Tank unbemerkt auf.

Die Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und 39 Personen im Einsatz.

