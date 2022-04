2020 war das Jahr von Werner Meder

Werbach. Zahlreiche Mitglieder waren zur Jahreshauptversammlung des Angelsportvereins im Untergeschoss der Tauberhalle erschienen. Aufgrund der Pandemie war die letzte Jahreshauptversammlung ausgefallen, so dass Vorstandssprecher Winfried Wamser zur Doppelversammlung für die Jahre 2020 und 2021 willkommen hieß. Der Begrüßung schloss sich das Totengedenken für die verstorbenen Erwin Hörner, Fritz Sendelbach, Georg Setzer, Dr. Ullrich Thiele sowie Alois Kuhnmünch an. Hörner und Kuhnmünch waren lange Jahre im Vorstand aktiv, Sendelbach als Kassenprüfer.

Im Anschluss verlas Emil Spinner das Protokoll der 47. Jahreshauptversammlung. Darauf folgten die Tätigkeitsberichte des Vorstands, vorgetragen von Winfried Wamser. Dieser freute sich über fünf neue Mitglieder. Weiter nannte er die Verlängerung der Pachtverträge für Tauber und Welzbach. Bei letzterem em konnte die Pacht aufgrund der Biberschäden deutlich gemindert werden. Er gab Erläuterungen zum Fischbesatz.

In die Tauber seien Bachforellen, Karpfen und Schleien eingesetzt worden, in den Welzbach sowohl Regenbogen- als auch Bachforellen, außerdem in beide Gewässer Bachforellen-Brütlinge. Dies sei deutlich praktikabler als das Ausbringen von Brutröhren mit Eiern wie bisher.

Neben der letzten Hauptversammlung und einigen Angelveranstaltungen seien auch die Gewässerreinigungen in beiden Jahren sowie das Fischerfest der Pandemie zum Opfer gefallen. Um die fehlenden Einnahmen zu kompensieren, mussten die Preise für Jahreskarten deutlich erhöht werden, anders habe man die laufenden Kosten nicht decken können.

2022 habe die Gewässerreinigung wieder stattgefunden, allerdings appellierte Wamser an die Mitglieder zahlreicher teilzunehmen, da dies auch dem Ansehen der Angler in der Öffentlichkeit diene.

Rege Teilnahme mahnte er auch bei den Angelveranstaltungen an, um sich austauschen und kennenlernen zu können, kurz: die Kameradschaft zu pflegen.

Kassenwart Willi Fürter gab einen Überblick über die Finanzen. Kassenprüfer Philipp Bopp hatte mit Werner Meder die Kasse geprüft und bescheinigte Fürter eine saubere und einwandfreie Führung. Winfried Wamser bedankte sich beim Vorstandsteam für die teils langjährige Mitarbeit. Dies nahm Co-Vorsitzender Erich Meyer zum Anlass, Winfried Wamser für dessen herausragenden Einsatz zu würdigen.

Bürgermeister Ottmar Dürr hob den Stellenwert des Vereins bei der Gemeinde hervor, dies sehe man auch am einstimmigen Beschluss bezüglich der geänderten Pacht für den Welzbach. Angesichts neuer, teils junger Mitglieder sei ihm um die Zukunft des Vereins nicht bange. Er hoffe auf ein baldiges Wiederaufleben des Fischerfestes und führte die Entlastung des Vorstands durch, die einstimmig gewährt wurde.

Ortsvorsteherin Birgit Hörner dankte speziell für die Hege und Pflege von Tauber und Welzbach sowie die Beteiligung am Tag der Umwelt. Sie leitete die anstehenden Neuwahlen, die eigentlich bereits 2020 auf dem Plan gestanden hatten. Es gab wenig Veränderungen: Die drei gleichberechtigten Vorsitzenden Winfried Wamser, Erich Meyer und Arthur Klumpf wurden ebenso bestätigt wie Kassenwart Willi Fürter, Schriftführer Emil Spinner, die Gewässerwarte Tauber und Welzbach Adolf Schmidt und Thomas Mohr sowie Beisitzer Marcel Rauch. Als Beisitzer kamen Igor Wilms und Eugen Bechthold hinzu. Letzterer wurde zusätzlich zum Jugendwart gewählt. Ehrenrat wurde Christian Herold, Kassenprüfer bleiben Werner Meder und Philipp Bopp. Im Anschluss erläuterte Wamser die geplanten Änderungen der Vereinssatzung. Diese soll im Hinblick auf Geschäftsjahr, Einlade- und Wahlmodalitäten und verschiedenen anderen Punkten auf den neusten Stand gebracht werden. Die Mitglieder beschlossen dies einstimmig.

Danach führte Erich Meyer die Ehrung der Vereinsmeister durch. 2020 war das Jahr von Werner Meder. Dieser hatte neben dem Pokalangeln auch das Abangeln für sich entschieden. Er hatte außerdem den größten Fisch gefangen und wurde Vereinsmeister. Aalpokal-Sieger wurde Thomas Mohr. Meyer hob Jungangler Lenhard Ulsamer heraus, der bei jedem Angeln anwesend war.

2021 gewann Adolf Schmidt das Pokalangeln, Thomas Wamser das Abangeln, Lenhard Ulsamer den Aalpokal und Matthias Peter das Raubfischangeln mit einem Zander von fast acht Pfund Gewicht. Vereinsmeister wurde Adolf Schmidt. In Abwesenheit wurden Gerhard Wenz für 10-jährige und Michael Huhler für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Abschließend informierte der Vorsitzende der Tauber-Fischerei-Genossenschaft, Christian Herold, über deren Arbeit und die aktuellen Schwerpunkte wie die Bestandsschädigungen durch den Korrmoran. Aktuell werde geprüft, ob zum Schutz des wertvollen und seltenen Äschenbestandes in Werbach mehr dagegen getan werden könne. Weiter informierte er, dass die Wiedereinbürgerung der seit 1888 nahezu verschwundenen Rutte gute Fortschritte mache, auch in Werbach seien schon zwei gefangen worden. Winfried Wamser schloss die Versammlung nach knapp zwei Stunden.