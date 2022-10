Zwei Verletzte bei Unfall in Elpersheim

Elpersheim. Zwei leicht verletzte Personen und rund 16000 Euro Sachschaden waren das Resultat eines Unfalls am Donnerstag gegen 17.30 Uhr bei Weikersheim. Ein 21-jähriger BMW-Fahrer befuhr die Landesstraße von Weikersheim kommend in Fahrtrichtung Igersheim. Auf Höhe Elpersheim wollte der Mann rechts abbiegen. Hierbei fuhr er vermutlich über die Linksabbiegerbegrenzung. Eine 19-jährige Seat-Fahrerin, die hinter dem 21-Jährigen herfuhr, schätzte nach derzeitigen Ermittlungen die Situation vermutlich falsch ein und fuhr mit der linken Fahrzeugfront frontal in den bereits nach rechts abbiegenden Pkw des Mannes. An dem BMW des 21-Jährigen entstand ein Totalschaden in Höhe von 8000 Euro. Der Sachschaden an dem Seat der 19-Jährigen beträgt ebenfalls rund 8000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beide Personen wurden leicht verletzt.

