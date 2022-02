Zwei Schüsse wurden abgegeben

Laudenbach. Eine verdächtige Wahrnehmung machte ein Jagdpächter am vergangenen Sonntag gegen 1.30 Uhr in seinem Jagdrevier Laudenbach II, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein Unbekannter lenkte seinen Pkw in ein Waldstück, welches nur durch einen aufgeweichten Waldweg zu erreichen ist. Hier wurde das Fahrzeug von einer Wildkamera erfasst. Um genau 2.08 Uhr wurden in diesem Waldstück zwei Schüsse von einem Unbekannten abgegeben.

Es wird davon ausgegangen, dass ein Wilderer verbotenerweise in diesem Bereich gejagt hat. Erlegtes Wild wurde nicht aufgefunden. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen im Wald gemacht, die zum Auffinden des Unbekannten führen könnten? Hinweise nimmt die Polizei Tauberbischofsheim, Fachbereich Gewerbe/Umwelt, unter der Telefon 09341/810 entgegen.

