Zwei Rastplätze mitten in der Natur geschaffen

Neubronn. Neubronn ist auch 2022 wieder aktiv im Natur- und Umweltschutz unterwegs, zum Beispiel mit dem Erhalt und Ausbau der Saumbiotope oder mit weiteren interessanten und schönen Rastmöglichkeiten auf der Flur.

Die Gruppe arbeitet komplett im Ehrenamt und setzt sich aus . 15 bis 20 Personen jeglichen Alters zusammen. Der Kopf der Gruppe ist Wilhelm Dollmann mit seinem unschätzbaren Wissen über Obst- und Gartenbau. Mittlerweile wurden dieses Jahr von der Naturschutzgruppe „Grünes Wissen & Gewissen“ schon wieder rund 50 Bäume und Gehölze neu gesetzt. Der Bauhof hat für die Aushebung der Erdlöcher für die Neuanpflanzungen verantwortlich gezeichnet. Gesetzt wurden und werden regionstypische Bäume und Gehölze, die im Saumbereich von Straßen und Wegen liegen, die in den 60er bis 70er Jahren, vielleicht damals sogar nicht schlecht gemeint, abgeholzt und ausgeräumt wurden. Hier finden sich nun wieder Singvögel mit Nestbau, Eidechsen, Mäuse, Insekten aller Art und vieles mehr wider. Niederwild, das sich hier ganz gut verstecken kann, ist natürlich auch immer wieder zu beobachten. Genau dies war auch die geplante Absicht beim ursprünglichen Beginn im Jahre 2010/11. Es wachsen und blühen sehr viele heimische Gewächse in und um Neubronn herum. Mittlerweile haben hier rund 300 Anpflanzungen ihre Heimat gefunden und gedeihen prächtig.

Dies würde aber auch wieder nicht ohne die Ortsgruppe „Grünes Wissen & Gewissen“ funktionieren, denn die Pflege, das Zurückschneiden, das Ausputzen im Frühjahr, das regelmäßige Gießen und natürlich das Mulchen und das Mähen gehören hier zum Hauptaufgabenfeld dazu.

Hier gibt es auch Ruheoasen zum Verweilen, Genießen und Entspannen. Rast- und Ruheplätze mit einer Bank oder ganze Sitzgruppen mit Tisch wurden in die wunderschöne Landschaft integriert. So wurden dieses Frühjahr schon wieder zwei Rastplätze geschaffen – der letzte am Flurstück „Nonnenklinge“. Die Gruppe hat im öffentlichen Raum in und um Neubronn 28 Plätze mit Bänken und teilweise mit Tischen stehen.