Zwei neue Ehrenmitglieder ernannt

Zur 102. Jahreshauptversammlung des TSV Laudenbach begrüßte Vorsitzender Harald Götz zahlreiche Gäste und Vereinsmitglieder im Gasthaus Krone.

Laudenbach. In dem Bericht der Schriftführerin Veronika Leifeling ging diese kurz auf die wenigen Sitzungstermine in 2019, 2020 und 2021 ein. Harald Götz ging auf den Zeitraum seit der letzten Jahreshauptversammlung vom 31. März 2019 ein. Bis Ende Februar 2020 konnten viele tolle Veranstaltungen wie geplant durchgeführt werden. Vom TSV-Ausflug ins Moseltal, dem Kabaretttabend mit dem Kult-Parodisten Wolfgang Krebs, dem Kinotag im Julius Echter Keller, dem traditionellen Kuttelessen, der TSV-Jahresfeier mit Übergabe der Sportabzeichen und Premiere der Theateraufführung „Küsse für die Tanten“ und vieles mehr. Götz gab dann einen Überblick über die vielfältigen, sportlichen Angebote im Bereich der Kinder- und Jugendgruppen, sowie dem Sportangebot für die erwachsenen Mitglieder. Ende Februar 2020 war dann auch hier Schluss.

Aktiv und kreativ

Trotz der schwierigen Zeit war man aktiv und kreativ. Pia Emmert von der Aerobic Gruppe führte während der Schließung ihr Sportangebot digital durch, welches von weiteren TSV-Mitgliedern gerne angenommen wurde. 2020 legten 42 Mitglieder das Sportabzeichen ab und auch 2021 erfolgte die Teilnahme mit großer Beteiligung. Da die TSV-Familie den Fasching besonders liebt, wurde ein digitaler Faschingsabend am Samstag, 13. Februar 2021, durchgeführt. Matthias Metzger moderierte digital, witzig und brilliant die zahlreichen tollen Beiträge aus den Wohnzimmern der Aktiven. So war für die zahlreichen Zuschauer ein abwechslungsreicher Abend zuhause garantiert.

Pandemiebedingt fand das letzte, eigenständige Spiel der Fussballabteilung am 17. November 2019 statt. Seit September 2020 gibt es im Erwachsenenbereich eine Spielgemeinschaft mit dem TSV Weikersheim und der SpvGG Schäftersheim. Eine Jahreshauptversammlung der Fussballabteilung für die Jahre 2019 bis 2021 findet im Frühjahr 2022 statt. Bis dahin stehen alle gewählten Amtsinhaber kommissarisch zur Verfügung. Auf die Berichte der einzelnen Abteilungen wurde verzichtet.

Weiter wies Götz auf die zukunftsorientierte Zusammenarbeit mit den anderen örtlichen Vereinen als auch auf das positive Verhältnis mit der Ortschaftsverwaltung, der Stadt Weikersheim und den umliegenden Sportvereinen hin. Dem TSV ist es ebenso wichtig soziale und örtliche Projekte finanziell zu unterstützen, wie Spenden für die neue Schaukel auf dem Spielplatz oder die Aktion „Kinder helfen Kinder“ gezeigt hat. Erfreulich ist so Götz auch die Mitgliederzahl mit 475. Trotz der schwierigen Situation haben alle dem TSV die Treue gehalten und sind weiter engagiert dabei.

Sandra Tierhold-Metzger konnte trotz der Krise in ihrem Kassenbericht einen guten wirtschaftlichen Jahresabschluss mit Zahlen und Fakten aufführen. Kassenprüfer Martin Rank und Peter Rein bescheinigten ihr eine ausgezeichnete Kassenführung.

Einstimmig wiedergewählt

Bürgermeister Kornberger führte nachfolgend die Wahl des Vorsitzenden durch. Einstimmig wurde Harald Götz souverän wiedergewählt und im Amt bestätigt. Kornberger wünschte ihm für die Zukunft weiterhin viel Erfolg bei seiner Arbeit. In ihrem Amt wurde Kassiererin Sandra Tierhold-Metzger, Veronika Leifeling als Schriftführerin und Josef Vorholzer als 2. Vorsitzender ebenso einstimmig wiedergewählt. Als Ausschussmitglieder wurden Patrick Leifeling, Gabi Sackmann, Gebhard Schweizer und Verena Silberzahn in ihrer Funktion bestätigt. Der wiedergewählte Fußballabteilungsleiter Tobias Sturm sowie der Fahnenträger Hans Tierhold und die beiden Kassenprüfer Martin Rank und Peter Rein wurden ebenso in ihrem Amt bestätigt.

Die Gesamtentlastung des Vorstandes nahm Bürgermeister Kornberger vor. In seinem Grußwort überbrachte Kornberger die Grüße von der Stadt als auch der Ortsverwaltung Laudenbach. Er sprach dem Vorstand seinen Dank für die zahlreichen Aktivitäten des Vereins und die gute Zusammenarbeit aus. Der TSV werde in der Öffentlichkeit positiv wahrgenommen und zeichne sich als eine starke Gemeinschaft aus. Er sei geprägt von dem Miteinander, der guten Jugendarbeit und der Zusammenarbeit mit anderen Vereinen. Für die Zukunft wünschte er dem TSV weiterhin viel Erfolg. Sportkreisvorsitzender Volker Silberzahn erläuterte, dass Corona zum Teil zu großen Änderungen in Vereinen beigetragen habe. Er bedankte sich für die Zusammenarbeit und das hohe ehrenamtliche Engagement beim TSV.

Vielfach engagiert

Erfreut zeigte sich Götz am Ende der Jahreshauptversammliung, dass er mit Brigitta Selig und Franziska Zenkert zwei langjährige Vereinsmitglieder zu neuen Ehrenmitgliedern ernennen durfte.

Brigitta Selig ist seit 1987 Mitglied im TSV, hat viele Jahre das Kinder- und Jugendturnen geleitet und auf zahlreichen sportlichen Veranstaltungen auf Kreis-, Landes und Bundessportfesten mitgewirkt. Vor fast 30 Jahren gründete sie die Rope-Scipping- Gruppe, war im Fasching aktiv, leitet immer noch das Frauenturnen und die Fitnessgruppe und hat ihren Mann Hans-Walter bei seiner Tätigkeit als Vorstand des TSV unterstützt. Zahlreiche TSV-Ehrennadeln, Sportkreis-Ehrenbrief in Gold und den Ehrenbrief des WLSB hat Sie für ihren besonderen Einsatz für den TSV erhalten.

Franziska Zenkert ist ebenso seit 1987 Mitglied im TSV. Sportlich aktiv ist sie auch heute noch dabei. Ihren größten Verdienst leistete sie mit der Unterstützung Ihres Mannes Raimund Zenkert im Rahmen der vereinseigenen Theatergruppe 0815 als gute Seele vor und hinter der Bühne. Bei zahlreichen Aktionen wie Kabarettabende oder der Mitorganisation der Fussballausflüge über Pfingsten war sie immer aktiv mit dabei. Sie erhielt die TSV-Ehrennadel in Silber und anlässlich der Versammlung die Ehrennadel in Gold. Der Beifall der anwesenden Vereinsmitglieder zeigte die Anerkennung und Wertschätzung für beide. pml