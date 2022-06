Weikersheim. Zwei E-Bikes sowie ein Ladegerät für E-Bikes entwendeten Unbekannte zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 10.50 Uhr, in Weikersheim.

Die Gegenstände waren nach den Angaben der Polizei in einem Fahrradschuppen hinter einem Hotel am Marktplatz abgestellt. Die Täter nahmen die zwei Räder der Marke „Trekking Bike Turbo Vado Specialised“ in hellblau in einem Wert von mehreren tausend Euro mit und machten sich unerkannt aus dem Staub.

