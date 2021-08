Zuschuss für Wege in Schäftersheim und Nassau

Weikersheim. Die Stadt Weikersheim profitiert von dem Förderprogramm „Modernisierung der Ländlichen Wege (MoLwe)“ des Landes Baden-Württemberg. Mit Zuschüssen von insgesamt 154 000 Euro werden zwei Feldwege in Schäftersheim und in Nassau ausgebaut werden (wir berichteten). Im Rahmen von MoLwe werden Städte und Gemeinden seit dem Jahr 2018 bei der Ertüchtigung des ländlichen Hauptwirtschaftswegenetzes unterstützt. „Viele Wege genügen dem heute üblichen landwirtschaftlichen Anforderungen an die Breite und Belastbarkeit nicht mehr“, erklärte der Präsident des Landesamtes für Geoinformation und Landentwicklung (LGL), Robert Jakob, bei der Übergabe der Bewilligungsbescheide an Bürgermeister Klaus Kornberger.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch Landrat Christoph Schauder nahm an dem Termin teil, um den Präsidenten des Landesamtes kennen zu lernen. „Ländliche Wege nützen nicht nur der Landwirtschaft, sondern allen Menschen in der Region, denn sie können auch als Rad-, Wander- oder Spazierwege genutzt werden. Damit dienen sie ebenso dem Tourismus“, sagte Landrat Schauder.

Landesweit stehen im Rahmen des Programms bis Ende 2021 zehn Millionen Euro zur Verfügung. Über das Förderprogramm können die Kommunen 40 Prozent der Baukosten, jedoch maximal 100 000 Euro pro Weg erhalten. Im Main-Tauber-Kreis wurde das Programm in den vergangenen Jahren stark nachgefragt. Es wurden bereits 16 Anträge mit einem Fördervolumen von knapp 700 000 Euro bewilligt.