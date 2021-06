Zuschuss für Leitung ab Elpersheim

Weikersheim. Die Stadt Weikersheim erhält vom Land einen Zuschuss in Höhe von 979 000 Euro, um ihre Abwasserbeseitigung zu modernisieren. Dies teilte das Umweltministerium Baden-Württemberg mit.

Geplant ist dabei, die Kläranlage im Weikersheimer Ortsteil Elpersheim stillzulegen und die dort anfallenden Abwässer mithilfe einer Druckleitung an die Sammelkläranlage in Weikersheim anzuschließen. Die Baukosten dafür belaufen sich auf knapp 1,5 Millionen Euro.

„Mit den Baumaßnahmen können wir die Abwasserbehandlung in Weikersheim zeitgemäßer und rentabler machen“, sagte Umweltministerin Thekla Walker in Stuttgart.

Die etwa 55 Jahre alte Kläranlage in Elpersheim sei in die Jahre gekommen und habe immer wieder mit technischen Schäden und Mängeln zu kämpfen. „Ein eigenständiger und leistungsfähiger Betrieb wäre nicht mehr dauerhaft möglich gewesen“, erläuterte Walker per Pressemitteilung.

Bevor die Kläranlage in Elpersheim jedoch stillgelegt und zurückgebaut werden kann, muss dort zunächst ein Abwasserpumpwerk mit einer 2,2 Kilometer langen Druckleitung nach Weikersheim entstehen (die FN berichteten hierzu aus dem Gemeinderat).