Der Rewe-Markt in Weikersheim reduziert seine Öffnungszeiten – aus meiner Sicht ein richtiges Zeichen, das Nachahmer finden sollte.

Der Kunde ist bekanntlich König. Doch durch die ausgedehnten Öffnungszeiten werden die Verbraucher verwöhnt, ohne dass sich das beim Umsatz groß auswirken dürfte. Stattdessen wird eine bedenkliche Entwicklung auf dem Rücken der Mitarbeiter ausgetragen, von denen immer mehr verlangt wird. Und dies in Zeiten, in denen es zunehmend schwieriger wird, entsprechendes Personal zu finden. Die Probleme treten etwa dadurch zutage, dass immer mehr Metzgereien in solchen Einkaufsmärkten zumachen (müssen). Bevor diese Schere immer weiter auseinader klafft, sollte dem Trend Einhalt geboten werden.

Wie war es denn vor 30 Jahren? Erinnern Sie sich noch? Da hatten die Geschäfte unter der Woche von 8 bis 18 Uhr geöffnet, samstags war spätestens ab 14 Uhr geschlossen. Und keiner von uns ist verhungert oder verdurstet. Ich kritisiere diese stete Entwicklung hin zu mehr Hektik und Trubel. Warum also nicht zurück zu den Wurzeln? Ein Stück zumindest. Denn wenn man sich bei den Ladenöffnungszeiten irgendwo in der Mitte trifft, profitieren alle Seiten. Und es wäre darüber hinaus positiv für den Energieverbrauch.