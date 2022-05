Zeugen nach Brand gesucht

Weikersheim. Aus bisher unbekannter Ursache kam es in der Nacht auf Donnerstag in Weikersheim zu einem Brand. Eine aufmerksame Zeugin bemerkte gegen 2 Uhr das Feuer in der Friedrichstraße und verständigte die Bewohner, wie auch die Feuerwehr. Der Brand breitete sich von zwei Mülltonnen auf das Wohnhaus aus, konnte aber schnell gelöscht werden. Es entstand ein Schaden von rund 5000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Eine Gruppe Jugendlicher konnte in der Nähe des Brandortes gesehen werden. Diese und weitere Zeugen, die Hinweise zum Brand geben können oder verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden dringend gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Tauberbischofsheim unter Telefon 09341 / 810 zu melden. pol

