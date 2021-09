Zeugen gesucht

Weikersheim. Eine unbekannte Person verursachte am Mittwochvormittag in Weikersheim einen Unfall und verließ die Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Gartenstraße bemerkte eine 70-Jährige nach ihrem Einkauf, dass ihr Mitsubishi zwischen 11.30 Uhr und 11.50 Uhr beschädigt wurde. Der rechte hintere Stoßfänger wurde vermutlich durch ein anderes Fahrzeug eingedellt und zerbrochen, wodurch ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder der flüchtenden Person geben können, sollten sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931/54990, melden.

