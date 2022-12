Zeichen setzen mit Spende

Weikersheim. bdtronic, ein Maschinenbauunternehmen aus Weikersheim, verzichtet in diesem Jahr auf Weihnachtsgeschenke und spendet den Betrag stattdessen an einen wohltätigen Zweck.

Der Ortsverein Weikersheim des Deutschen Roten Kreuzes freut sich über eine Unterstützung von 2000 Euro. Der Betrag wird unter anderem für neue Einsatzkleidung eingesetzt.

„bdtronic hat sich bewusst dafür entschieden, diesen Betrag innerhalb der Stadtgrenzen an eine Organisation zu spenden, deren Arbeit am Ende allen Bürgern zu Gute kommt“, so der CFO des Unternehmens, Ömer Öztürk.

Die bdtronic GmbH ist in den letzten Jahren auf über 450 Mitarbeiter weltweit angewachsen und ist einer der größten Arbeitgeber in Weikersheim und gleichzeitig Hidden Champion.

Die Prozesslösungen werden weltweit vorrangig in der Elektromobilität und für die Herstellung von Batterien, Sensoren und Motoren eingesetzt. pm