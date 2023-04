Wille zum Energiesparen vorhanden

Weikersheim. Die Bundestagsabgeordnete Nina Warken folgte der Einladung des CDU-Stadtverbandes und der CDU-Gemeinderatsfraktion. Im Mittelpunkt des Tages standen die Themen Energiepolitik, Bauen und Wohnen sowie Gesundheitsversorgung und Pflege.

Da eine verlässlichen Energieversorgung im Rahmen der Energiewende auch in Weikersheim eine wichtige Rolle spielt, besichtigte die Gruppe zunächst zwei geplante Flächen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen (PV-FFA) in Schäftersheim. Im Gespräch mit lokalen Planern und Projektierern wurde deutlich, vor welchen Herausforderungen sie derzeit stehen – von Problemen durch Bürokratie, amtlichen Hürden oder Regelungen auf europäischer Ebene. Thematisiert wurde bei dem energiepolitischen Zukunftsdialog zwischen den anwesenden Landwirten, Planern, Projektierern und kommunalen Vertretern auch die bedeutende Rolle von Photovoltaik-Freiflächenanlagen (PV-FFA) bei der Energiewende.

Im Anschluss stand in der Kernstadt das Thema Bauen und Wohnungsbau im Mittelpunkt. Bei der Besichtigung eines Neubaus tauschte sich die Delegation der CDU-Vertreter und die Abgeordnete mit Architekten, Wohnungseigentümern und Vertretern von Banken über ein breites Themenfeld von Inflation und Zinslage bis hin zum Energiesparen und effizienten Bauen aus. Hierbei resümierte man, dass der Wille zum Energiesparen in der Bevölkerung durchaus ausgeprägt sei, dies aber oftmals mit der aktuell praktizierten Verbotspolitik der Bundesregierung nicht umsetzbar sei. „Die vielen Verbote schaffen eher Verunsicherung und vermindern das Vertrauen der Bürger in politische Entscheidungen“, betonte die Abgeordnete.

Der plötzliche Stopp der staatlichen Fördergelder der KfW für energieeffiziente Neubauten durch das Bundeswirtschaftsministerium wurde von den Teilnehmern ebenso stark kritisiert.

Die dritte Station widmete sich dem wichtigen Thema der Gesundheitsversorgung bei der evangelischen Heimstiftung in der „Residenz Weikersheim“. Im abschließenden Gespräch kristallisierten sich die Herausforderungen im Bereich der Gesundheitsversorgung und der Pflege heraus. So etwa der aktuelle Fachkräftemangel, die hohe Arbeitsbelastung oder die steigende Pflegebedürftigkeit. cdu