Wichtige Transparenz

Was im Großen auf Bundes- oder Landesebene oft schief geht, gelang bei der Vorstellung der Weikersheimer Kriminalstatistik erfreulich gut. Nicht an reißerischen oder verkürzten Botschaften, sondern an einem nüchternen Lagebild interessiert zeigte sich der Gemeinderat und erhielt so ein auf den zweiten Blick recht positives Bild.

Die Frage nach Hotspots und deren Verneinung ergab keinen Handlungsbedarf für die Bürgervertreter. Ein bloßer Blick auf Fallzahlen und Aufklärungsquoten wäre hier zu oberflächlich.

Aus der Präsentation der Statistik ergibt sich nun auch ein Auftrag für die Ratsmitglieder: Den sachlichen Tenor, der die Betrachtung in der Sitzung geprägt hatte, auch in Gesprächen mit der Bevölkerung zu transportieren. Etwaige Parolen einer sich zunehmend verschlechternden Sicherheitslage lassen sich so entkräften, entziehen populistischen Parolen den Boden.