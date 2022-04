Wenn der Staubsauger fliegen lernt

Zu ihrem 35. Geburtstag machte sich die Theatergruppe „Doredräwer“ selbst ein Geburtstagsgeschenk: Ein Auftritt von „Die Beutelboxer“, die als erste die frisch umgebaute Bauernhallenbühne bespielen durften.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schäftersheim. Los ging’s mit ein paar Sketchen: Chormitglieder ergänzten ihr Kulturengagement durchs Schauspielfach und machten sich vor dreieinhalb Jahrzehnten mit Gründung der „Doredräwer“ daran, die Bretter, die die Welt bedeuten, zu erobern. Bis auf wenige Ausnahmen legten sie seither jährlich mindestens mindestens ein neues Stück vor.

Los ging’s 1991 mit Ulla Klings „E Schlickle Rattegift“. Unter der Regie von Jürgen Kaulbersch folgten bis 1994 „Der Wahlkampf (J. Gode), „Hier sind sie richtig“ (Marc Camoletti) und „Kurzschlüsse“ (Frank Ziegler). Ab 1995 führte Kurt Egreder Regie. Bis 2006 inszenierte er in Schäftersheim unter anderem Gottlob Haags „Doredräwer“, „Die „Räuber im Rock“ von Arno Boas, seine eigene Bearbeitung vom „Wirtshaus im Spessart“ und 2006 João Bethencourts „Der Tag, an dem der Papst entführt wurde“.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

2007 führte Christian Laubert die Regie bei „Unter anderen Umständen“, einem Stück von Doredräwer-Mitgründerin Martina Klärle. Dann brachte Peter Hägele mit der Truppe Kindlers „Letzten Raucher“ und Kesselrings „Arsen und Spitzenhäubchen“ auf die Bühne.

Mit Kishons „Vaterschaftsprozess“, Dürrenmatts „Physikern“ und Neil Simons „Gerüchte, Gerüchte“ führte Regisseur Peter-Dieter Schnitzler nicht nur die Doredräwer zu Höhenflügen, sondern begründete auch eine Regie-Dynastie, denn nach Maria Warkentins Inszenierung von „Altweiberfrühling“ stieg mit seiner Tochter Stefanie Schnitzler ein weiteres hochkarätiges Regietalent bei den Doredräwern ein. „Die Feuerzangenbowle“, „Die Widerspenstige“, „Drei Männer im Schnee“, „Ein Fall für Pater Brown“ und Ray Cooneys „Und alles auf Krankenschein“ begeisterten das Publikum. Dann, 2020: Corona. Aufführungs-Aus. „Nicht akzeptabel“ fanden die Doredräwer das trotz Pandemie fürs Folgejahr. „Wer will, der kann“, beschlossen sie und setzten anlässlich des Dorfjubiläums 875 Jahre Schäftersheim kurzerhand auf Ortsgeschichte: in Eigenregie und erstmals als Wandeltheater präsentierten sie Streiflichter aus sechs Jahrhunderten.

Jede Menge gute Gründe zum Feiern – „nur unter uns Doredräwern und mit ein paar besonders guten Freunden“, so die Vereinsvorsitzende Jutta Gromes. Nach 35 Jahren mit rund 30 abendfüllenden Stücken, über einem Dutzend Theaterweinproben sowie Bedarfsszenen hatten sie es sich verdient, einfach mal selbst zu genießen. Deswegen luden sie „Die Beutelboxer“ ein, die mit den Doredräwern gleichaltrige Würzburger Theatergruppe, die bei Impro-Meisterschaften regelmäßig auf den vorderen Plätzen landet. Die sind seit Anbeginn zu fünft: vier Mimen und ein – inzwischen ist’s der zweite – Pianist. Die mit dem Umbau größer gewordene Bühne erlebte eine Bespielpremiere besonderer Art: Improtheater pur, auf Zuruf. Ort, Duft, Gefühl?

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Zum Schreien komisch

Das vom Publikum flink aus der Luft gegriffene Thema heißt „gaaaanz langsam laufen“, entwickeln die Beutelboxer in Sekundenschnelle nach dem traditionellen „5-4-3-2-1-Los!“ der Gäste einen zum Schreien komischen Sketch im Pflegeheim: Einer schlurft los, eine, ebenfalls langsam, überholt mit nicht vorhandenem, doch sichtbaren Rollator, schnappt sich den Schokopudding weg, nach dem der Langsam-Schlurfer, den mittlerweile der Dritte dringend zur Physiotherapie erwartet, sich schon die Lippen leckt – abschließend große Liebe. Handwerksberuf? Orgelbauer! Und drei Gemütszustände, bitte? Begeistert, hoch nervös und schwer verliebt. Drei Männer – Herby Diedrich, Stefan Merk und Andreas Neumann – , die beraten, derweil Annette Patrzek schon mal vorlegt, natürlich in der Kirche. Gut, die Gefühle sind verteilt, und die drei sich gegenseitig abklatschenden Orgelbauer setzen in wahnwitzigem Tempo die von einem gänzlich anderen Charakter begonnenen Halbsätze aus der eingefrorenen Haltung fort, von der Vorsitzenden des Kirchengremiums zusätzlich zwischen Einzelpfeifen-Korrektur und Generalüberholung hin und her gehetzt.

Verliebt, nervös und von der Orgel hingerissen, versuchen sie, mal die Pfeife und mal die ganze Orgel instand zu setzen. Improvisieren muss da auch Pianist Kai Müller, seit 1997 Nachfolger des Gründungspianisten Felix Müller. Wie macht er das? Kongenial, ganz einfach. Da fiepst das F, dann wieder tönen Manuale und Pedale orgiastisch rauschend. Funktioniert „Stille Post“ auch pantomimisch, vor allem, wenn gleich drei so unterschiedliche Begriffe wie Pilot, Bordell und Mistgabel weiter zu reichen sind? Mit köstlichsten Verrenkungen und Schattendarstellung kommt doch tatsächlich alles an, nur dass die Mistgabel zur Schaufel wurde. Auch die Verkaufsschau mit dem Erfinder des fliegenden Heliumstaubsaugers samt Gebärdendolmetscher: ein echter Hit, erst recht der Song-Contest auf aserbaidschanisch, schwedisch und irisch-spanisch.

Applaus, als wären nicht nur 70, sondern mindestens doppelt so viele geladene Gäste beteiligt. Zugabe? Klar doch: man reiche ihnen schlicht ein Ding. Die Gehilfe mutiert zu Golfschläger und Mistforke, zum Heliumstaubsauger, zur Orgelpfeife, auf Händen zu tragender Ballerina und und und…

Die Doredräwer klatschten sich die Finger wund und die Beutelboxer ihrerseits gratulierten nicht nur den Doredräwern zum Jubiläum, sondern zur Freude von Ortsvorsteher Markus Lang auch ganz Schäftersheim zur tollen neuen Bauernhallenbühne samt Künstlergarderobe.