Wenn der Chor loslegt, sitzt niemand mehr still

Weikersheim. Der Adonia-Junior-Chor macht auf seiner Musicaltournee 2022 unter dem Titel „Singt laut!“ in Weikersheim Station. Wenn die Adonia-Juniors loslegen, fällt es schwer, still sitzen zu bleiben. Denn die Lebensfreude der 70 talentierten Kinder auf der Bühne ist ansteckend. Sie bringen viele hitverdächtige Songs aus der neuesten Adonia-Produktion „Singt laut!“ auf die Bühne und natürlich auch insgesamt 16 Theaterszenen und Tanzeinlagen.

Diesen Sommer sind 19 regionale Adonia-Juniorchöre mit je 70 Sängerinnen und Sängern in ganz Deutschland unterwegs, insgesamt mehr als 1200 Kinder.

Die Kinder des Juniorchors machen sich in ihrem neuen Musical auf die Suche nach dem „richtigen“ Gebet. Gibt es das überhaupt? Das fragen sich auch die zwei vorwitzigen Brieftauben Feddy und Emma. Das Gebet von Pfarrer Pumpernickel vermag sie nicht zu überzeugen. Die weise Eule Salia erzählt ihnen deshalb, was Jesus übers Beten gelehrt hat. So lernen sie auch das „Vater Unser“ auf eine ganz besondere Weise kennen.

Und vor allem merken sie, dass Beten gar nicht so kompliziert ist, wie sie dachten… Humorvolle Theaterszenen, laute Töne, aber auch andächtige Momente machen dieses Programm zum Musicalerlebnis für die ganze Familie. Die Adonia-Chöre sind Projektchöre. Die Sängerinnen und Sänger treffen sich jeweils zu einem „Musicalcamp“. Dort üben sie in fünf Tagen mit geschulten Mitarbeitern das Konzertprogramm ein. Vorab haben die jungen Talente bereits Noten und eine vorproduzierte CD zum Üben erhalten. Zwei Auftritte am Ende der Woche bilden den Höhepunkt. 2001 wurde zum ersten Mal ein Adonia-Musicalcamp durchgeführt. Seither wächst die musikalische Jugendarbeit jedes Jahr. Inzwischen nehmen bereits 4000 Kinder und Jugendliche an einem der 57 Camps teil. Neben den Projekten für Kinder werden auch Teenscamps für 12-19-Jährige durchgeführt.

Adonia ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Karlsruhe. Ein hauptamtliches Team koordiniert die Musicalfreizeiten und sucht und schult die 1000 Ehrenamtlichen, die die Freizeiten durchführen. Adonia ist ein freies Werk, das mit Landes- und Freikirchen zusammenarbeitet.

Die Arbeit wird finanziert durch Teilnehmerbeiträge, Spenden und die Kollekten an den Konzerten.

Die Konzertdaten findet man im Internet unter www.adonia.de/juniorkonzerte. Veranstalter ist die Volksmission Weikersheim.