Weitere Hör-Schallanlagen anschaffen

Elpersheim. Bei der Mitgliederversammlung des Fördervereins der Lindgren-Schule Elpersheim zog Vereinsvorsitzende Andrea Klein Bilanz. Sie würdigte sie die Zusammenarbeit mit der Schulleitung und den Lehrern. Diese sei jederzeit ausgezeichnet, gerade in der Zeit der Pandemie. Die ließ nicht viele Veranstaltungen für den Förderverein zu – wo sie doch elementar zum Mittel-Generieren notwendig seien.

Veranstaltungen wie das jährliche Schulfest und die Organisation der Garderobe bei der Apres Ski Party des Skiclubs Elpersheim waren nicht möglich. Kleine Zuwendungen konnte man den Schülern dennoch zugutekommen lassen, wie zum Beispiel das beliebte Kinder-Sommerferien-Eis. Auch ist für dieses Jahr ist ein Frederik-Tag in der Schule geplant und soll erneut vom Förderverein finanziell unterstützt werden.

Trotz der auferlegten Einschränkungen fanden telefonische Gespräche und soweit möglich Sitzungen im kleinen Kreis zwischen Vorstand und Schulleitung statt. 2020 konnte wegen Corona keine Mitgliederversammlung durchgeführt werden.

Es folgten die Rechenschaftsberichte der Vorstandsmitglieder, insbesondere der Bericht des Schatzmeisters Matthias Striffler. Er stellte die Ein- und Ausgaben sowie Salden der Geschäftsjahre 2019 und 2020 vor. Die Pandemie sorgte dafür, dass weniger Einnahmen generiert werden konnten, jedoch hielten sich auch die Ausgaben in Grenzen. Finanziell steht der Verein auf gesunden Beinen. Die verfügbaren Mittel könnten der Grundschule bei Bedarf zugutekommen. Kassenprüfer Kurt Kröttinger bescheinigte eine ausgezeichnete Kassenführung. Daraufhin erfolgte die Entlastung des Vorstands einstimmig.

Orte rücken zusammen

Es folgten Grußworte von Ortsvorsteher Hans-Joachim Haas. Ehrenamtliches Engagement und finanzielle Unterstützung seien eine große Hilfe für die Grundschule. Das Eine oder andere könne durch den Verein an der Schule ermöglicht werden, welches sonst nicht erschwinglich sei. Die letzten beiden Jahre waren aufgrund der Pandemie sehr turbulent. Es sei in dieser Zeit nicht einfach, den Anforderungen des täglichen Schulalltags gerecht zu werden. Man höre allerdings regelmäßig viel Lob betreffend die Grundschule im Weikersheimer Teilort. Die Ortschaftsräte der Ortsteile Nassau, Schäftersheim und Elpersheim setzen sich stark für diese Schule ein, da sie auch selbst Schüler in Elpersheim waren. Die drei Gemeinden rücken durch die Schule insgesamt näher zusammen.

Im Anschluss folgten die Wahlen Die bisherigen Amtsinhaber Birgit Haas sowie Ralf Bauer als stellvertretende Vorsitzende und Matthias Striffler als Schatzmeister stellten sich erneut zur Wahl. Sie wurden alle einstimmig im Amt bestätigt. Anja Metzger und Eva-Maria Harré-Molineux sowie Ulrich Baudisch wurden einstimmig als Beisitzer gewählt.

Jeder Verein muss mittlerweile einen Hinweis zur Datenverarbeitung gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vorlegen. Es wurde vom Vorstand ein entsprechendes Schriftstück erarbeitet und an die Mitglieder verteilt. Als weiterer Tagesordnungspunkt stand eine Satzungsänderung bezüglich der Beschlussfähigkeit auf der Agenda. Diese entsprechende Passage wurde vom Schriftführer Michael Wilhelm vorgetragen und fand allgemein Zustimmung. Die vom Vorstand angeregte Satzungsänderung wurde einstimmig angenommen.

Es folgten verschiedene Punkte wie Mitgliedergewinnung sowie Diskussionen über die Mittelverwendung. Finanzielle Mittel sind im Verein vorhanden, wie Schatzmeister Matthias Striffler ausführte. Diese Mittel könnten sinnvoll in der Schule eingesetzt werden. Vor Jahren wurde vom Förderverein bereits eine Hör-Schallanlage finanziert. Diese kommt vor allem hörgeschädigten Kindern zugute. Aber auch die übrigen Schüler haben ihren Vorteil hierdurch. Sie können die Lehrkraft immer gut verstehen, egal, wo diese sich im Raum befindet. Die Lehrer ihrerseits können in einer angenehmen Lautstärke referieren. Schulleiterin Claudia Ranzinger war von der Idee angetan, noch zwei weitere Geräte zu erwerben. Dies würde eine Entlastung für die Lehrkräfte bedeuten. Dann wären alle Klassenzimmer mit einem solchen Gerät ausgestattet. Mit solchen Geräten ausgestattete Schulen sind im Taubertal nicht oft zu finden.

Claudia Ranzinger sagte, durch den staatlichen Digitalpakt sei eine Vielzahl von Geräten angeschafft worden. Auch wurden die Server der Schule wieder auf Vordermann gebracht. Ortsvorsteher Hans-Joachim Haas hob hervor, dass die Schule bereits an das Glasfasernetz angebunden sei. Vorsitzende Andrea Klein würdigte die „konstruktive sowie inspirative Versammlung“. Die Satzung wird wie beschlossen abgeändert und über den Notar an das Vereinsregister weitergeleitet. Auch wird sich der Verein für den Kauf von zwei zusätzlichen Hör-Schallanlagen einsetzen. miwi