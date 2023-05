Wein und Natur genossen

Laudenbach. Zum 15. Mal veranstalteten die Laudenbacher Weingärtner gemeinsam mit der Weingärtner Markelsheim eG die Laudenbacher Weinerlebniswanderung. Unter dem Motto „Wein, Natur und Kultur“ genossen zahlreiche Weingäste bei bestem Wetter die geführte Wanderung im herrlichen Vorbachtal.

Zum Start gab’s gleich ein Glas Markelsheimer Secco Rot, Rosé, Weiss oder einen alkoholfreien Traubensaftsecco. Die Markelsheimer Weinkönigin Sophia Lehr und Bürgermeister Nick Schuppert empfingen am Julius-Echter-Keller die zahlreichen Gäste aus der Region. Mit der Sonne im Glas lässt sich so ein Tag bestens genießen, so Sophia. Gut gelaunt, ausgestattet mit einem Weinglas, Transportbeutel und Gutschein war man startklar für die Wanderung durch das landschaftlich herrliche Vorbachtal.

Gruppenweise unter der Führung einheimischer Weingärtner, der Markelsheimer Weinkönigin Sophia und Laudenbachs Ortsvorsteher Martin Rüttler, führte die Wanderung in diesem Jahr durch die Laudenbacher Weinbergslagen Ghäuberg und Schafsteige.

An drei schön gelegenen Weinständen wurden die regionaltypischen Weine der WG Markelsheim präsentiert.

Am ersten Stand am Ghäubergstein, mitten in den Weinbergen und mit einem tollen Blick ins Vorbachtal, wurden die Weine der besonders nachhaltigen, pilzwiderstandsfähigen Rebsorten „Sauvitage“ und „Souvignier Gris“ angeboten. Geschmacklich überzeugten die beiden Weine mit ihrem Duft, der fruchtigen Säure und einem nachhaltigem Abgang die Weingäste. Aber auch das klassische Angebot mit einem Tauberschwarz Rosé trocken oder einer Laudenbacher Schafsteige Zweigelt QbA trocken wurde genossen. An diesem Platz zog auch Paul Herr mit Manja Gromes das besondere Interesse der Besucher auf sich, wo sie die Kunst des Korbflechtens zeigten und die eine oder andere Frage beantworten konnten.

Der nächste Rastpunkt war bei der Weinbergshütte von Wolferts. Hier konnte man zwischen einem Schwarziesling Weißherbst Kabinett, Sauvignon Blanc trocken oder einer Laudenbacher Schafsteige Schwarzriesling QbA auswählen. An der dritten Station an der Lage Schafsteige mit dem Blick auf Laudenbach standen eine Laudenbacher Schafsteige Silvaner QbA, ein Kerner Kabinett trocken und ein Tauberschwarz Kabinett zur Auswahl. An allen drei Stationen wurden aber auch alkoholfreie Spezialitäten angeboten. Wer den Blick auf Laudenbach und die herrliche Landschaft noch etwas länger genießen wollte, konnte sich von dem Angebot des Schützenvereins Laudenbach mit Kaffee und selbst gebackenem Kuchen verwöhnen lassen. Zum Abschluss der Wanderung stärkte man sich mit einem reichhaltigen Winzervesper im urigen Julius-Echter-Keller oder im Freien vor dem Keller bei netter Unterhaltung und einem weiteren Gläschen Wein.

Was wäre diese Wanderung jedoch ohne die Begleitung der zahlreichen Führer? Sie verstanden es, neben der Weinbaugeschichte von Laudenbach viele interessante Informationen zum Weinanbau und der Arbeit im Weinberg, den verschiedenen Rebsorten und insbesondere den neuen „Piwi“-Rebsorten zu vermitteln. Die Wanderung war eine gelungene Veranstaltung der Laudenbacher Weingärtner, was das vielseitige Lob der Besucher über die Organisation und die Qualität der Weine zeigte.

Die Verantwortlichen um Andrea Büttner wurden von freiwilligen Helfern in der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung unterstützt, von den Weinführern und den Weinstandhelfern.