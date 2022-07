Weikersheimer Herren50-Team schafft hauchdünn den Klassenerhalt

Weikersheim. Die erwartet schweren und interessanten Spiele ergaben sich für das Herren 50 Team der Tennisabteilung des TSV Weikersheim in der Südwest-Liga.

Bereits im ersten Spiel des Aufsteigers sollte schon eine Vorentscheidung fallen. Der erste Gegner, der TC Wolfsberg Pforzheim 1, unterschätzte wohl die Weikersheimer und verzichtete auf den Einsatz eines französischen und eines spanischen Spielers. Diese beiden ansonsten siegreichen Spieler fehlten den Pforzheimern sehr. So gewannen die Weikersheimer ihr erstes Spiel mit 5:4. Allerdings verletzte sich dabei allerdings Oliver Barth schwer, so dass für ihn die Saison beendet war. Der an Position 1 spielende Andrej Safenreiter war meistens chancenlos. Er verlor alle Einzel. Gewohnt souverän spielte auch in dieser Klasse Thorsten Knoll, der viermal siegreich war und sich nur einmal geschlagen geben musste. Alexander Baumann und Stephan Faude konnten immerhin einmal beziehungsweise zweimal gewinnen.

Der für Oliver Barth eingesetzte Uwe Schneider schaffte ebenfalls einen Sieg. Jochen Ansmann, im letzten Jahr ungeschlagen, gewann seine Einzel zum Teil sogar recht deutlich.

Erst im letzten Spiel gegen den TC Hechingen 1 verlor er den Nimbus der Unbesiegbarkeit. Er musste sich hier im Match-Tiebreak geschlagen geben. In den Doppel-Spielen zeigten die Weikersheimer große mannschaftliche Geschlossenheit. Jeder Spieler gewann zweimal und verlor dreimal.

Im Spiel gegen den am Ende Tabellenersten TC Gundelfingen 1 verpassten die Weikersheimer knapp eine große Überraschung. Thorsten Knoll und Jochen Ansmann hatten ihre Einzel gewonnen, der Spielstand nach den Einzeln war 2:4. Die Nerven der sieggewohnten Gundelfinger wurden jedoch noch stark strapaziert, denn alle drei Doppel gingen in den Match-Tiebreak. Safenreiter/Faude gewannen den sogar mit 10:8. Allerdings mussten sich Knoll/Schneider mit 9:11 und Baumann/Ansmann mit 7:10 geschlagen geben und plötzlich sah man wieder strahlende Gundelfinger Gesichter.

Das Team TSG Bruchsal 1 hatte zurückgezogen und stand als erster Absteiger fest. TC Wolfsberg Pforzheim 1 konnte auch einmal gewinnen, war also mit Weikersheim punktgleich. Drei Matchpunkte mehr für die Weikersheimer bedeuteten jedoch den knappen Klassenerhalt.

Im nächsten Jahr kann dann mit einem hoffentlich genesenen Oliver Barth erneut in der Südwest-Liga, der höchsten Klasse in Baden-Württemberg, gestartet werden.