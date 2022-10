Weikersheim reicht Pokal weiter

Beim 61. Treffen der Gauehrenriege Hohenlohe in Forchtenberg wechselte der Wanderpokal vom Weikersheimer Rathaus ins Rathaus nach Forchtenberg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weikersheim/Forchtenberg. In der alten ehrwürdigen Turnhalle empfing der TG Forchtenberg als Ausrichter und Gastgeber die Mitglieder der Gauehrenriege. Die meisten von ihnen hatten zuvor eine Stadtführung durch die mittelalterliche Altstadt unternommen.

Die Stadtkapelle Niederhall eröffnete mit einem schmissigen Marsch das nachmittägliche Festprogramm, gestaltet vom Betreuungsteam der Turngauehrenriege Christel Kantenwein, Fritz Maywald und Rosemarie Spitzley zusammen mit der TG Forchtenberg.

44 000 Mitglieder

Die einleitenden Worte sprach Turngauvorsitzender Friedrich Bullinger auch im Namen des gesamten Vorstands und der 137 Mitgliedsvereine und ihrer 44 000 Mitglieder.

Vor drei Jahren habe man sich zum 60-Jahr-Jubiläum der Gauehrenriege in der neuen Tauberphilharmonie in Weikersheim getroffen. Durch Corona habe sich seitdem viel verändert, so Bullinger. Die Einsatzbereitschaft der Ehrenamtlichen gelte es zu erhalten und zu pflegen, um auch weiterhin sowohl dem Breiten - und Leistungssport eine Heimat zugeben.

Nach der Totenehrung mit anschließendem Musikstück der Stadtkapelle Niedernhall ergriff Bürgermeister Michael Foss das Wort. „Wer sich für den Sport im Verein engagiert, setzt sich für attraktive, bedarfsgerechte und sinnvolle Freizeitangebote in seiner Gemeinde ein und steigert damit die Lebensqualität vor Ort“, betonte er. Besonders freue ihn das lebendige Vereinsleben und die sehr aktive Jugendarbeit, die in den Sportvereinen geleistet wird. Die Voraussetzung dafür schaffen die Vorstände, Abteilungsleiter, Trainer und Übungsleiter: „Was sie für ihren Verein und den Sport leisten, verdient große Anerkennung“, betonte Foss.

Es folgte das Grußwort von Rüdiger Grund, Vorsitzenden des TG Forchtenberg. Nach der letzten turnusmäßigen Zusammenkunft 2019 in Weikersheim freute man sich, dass die TG Forchtenberg als Ausrichter ausgewählt wurde, um das erste Treffen nach der pandemiebedingten zweijährigen Zwangspause ausrichten zu dürfen. Die freiwillige Arbeit im Ehrenamt sei für die Sportvereine unverzichtbar. Ohne das Engagement von ehrenamtlich tätigen Funktionären, Trainerinnen, Trainer, Übungsleiterinnen und Übungsleitern könnte das vorhandene sportliche Angebot auf Vereinsebene nicht aufrechterhalten werden.

Neue Mitglieder aufgenommen

Nach dem Auftritt der Jazztanzgruppe Estrella von der TG Forchtenberg erfolgte die Neuaufnahme in die Gauehrenriege Hohenlohe von: Bernd Bauer, (TSV Ingelfingen), Dieter Taubitz (TSV Crailsheim), Manfred Veinauer, Ilse Merwald und Hermann Gebert (alle drei TG Forchtenberg), Gabriele Güttler (TSV Gerabronn) und Dr. Friedrich Bullinger (TSV Rot am See).

Sie alle seien auch im Rentenalter aktive und vorbildliche Sportler, die seit Jahrzehnten ihren Vereinen unter anderem in langjähriger Leistungsfunktion die Treue halten.

Weikersheims stellvertretende Bürgermeisterin Rosemarie Spitzley, die selbst Mitglied der Gauehrenriege ist, übergab im Namen des Bürgermeisters Nick Schuppert und des Gemeinderates der Stadt Weikersheim an Bürgermeister Michael Foss den hölzernen Pokal und verwies darauf , dass dieser vor über 60 Jahren in Weikersheim von Küfermeister August Frobenius geschaffen wurde und seit über sechs Jahrzehnten mit dem Alterstreffen von Rathaus zu Rathaus wandert.

Erster Schluck 1959

Es sei überliefert, dass 1959 Oberlehrer Wurst als Vertreter des damaligen Weikersheimer Bürgermeisters Hirsch den ersten Schluck aus dem Pokal nahm. Dieses Jahr füllte man den Übergabewein vorsichtshalber nicht in den Pokal: die Jahre haben der feinen Küferarbeit doch etwas zugesetzt. Ohne vorheriges ausdauerndes Wässern wäre wohl viele der edlen Tropfen aus dem Gefäß geflossen. Forchtenbergs Bürgermeister Michael Foss versprach, dem Pokal einen gebührenden Platz in seinem Amtszimmer zu geben. Er werde den Eichenholzpokal bis zur nächsten Übergabe hüten.

Mit viel Beifall und lachenden Gesichtern wurde der anschließende Sketch mit Monika Müller und Rüdiger Grund von der Theatergruppe Forchtenberg bedacht. Den musikalischen Schlussakkord setzen die Festgäste selbst, begleitet von Elisabeth Hoffmann am Klavier mit der Turnerhymne. ks