Weikersheim. „ Weikersheim räumt digital auf“ heißt eine Aktion der Stadtbücherei Weikersheim, die sich zum Ziel gesetzt hat, sich gemeinsam mit der Bewegung „Let’s do it“ am „Digital Cleanup Day“, Samstag, 18. März, zu beteiligen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„900 000 000 Tonnen CO2 produziert das Internet und alles was dazu gehört jährlich – das ist mehr als der Jahresausstoß von ganz Deutschland – und die Tendenz steigt“, gibt die Stadtbücherei zu bedenken.

„Dark Data“ verursacht CO2

In der digitalen Welt gebe es, ähnlich wie in der Umwelt, eine große Menge Müll: unnötige E-Mails, Dateien, Apps, Duplikate von Fotos und Videos in der Cloud. Dieser digitale Müll verursache eine digitale Umweltverschmutzung, die auch dann noch Energie verbrauche, wenn man ihn schon längst vergessen habe. In Unternehmen macht dieser Müll – auch Dark Data genannt – bis zu 80 Prozent aller gespeicherten Daten aus.

Effizienter mit Daten umgehen

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kohlendioxidausstoß Weikersheim will digital aufräumen Mehr erfahren

Deshalb ruft die Stadtbücherei Weikersheim gemeinsam mit der Bewegung „Let’s do it“ dazu auf, sich am Digital Cleanup Day zu beteiligen. Wer Daten lösche, spare damit CO2 ein. Die Bücherei schreibt weiter in ihrer Pressemitteilung: „Und das Beste: Die Lebensdauer und die Leistung der mobilen Geräte werden damit verlängert bzw. verbessert und der Umgang mit Daten wird insgesamt effizienter.“

Anleitungen auf Homepage

Auf der offiziellen Homepage des DCD https://worldcleanupday.de/digitalcleanupday/ gibt es viele Beispiele für den digitalen CO2-Ausstoß. Eine E-Mail verursacht 2 g CO2. Bei 281 Milliarden E-Mails, die täglich versendet werden, ist der CO2 Ausstoß immens.

Das Löschen von einem GB Daten spart 250 g CO2 ein. Die dauerhafte Speicherung von 1000 Fotos auf einer Cloud entspricht 87 000 Flugreisen von Hamburg nach München.

Man findet auf der Seite aber auch verschiedene Anleitungen, um das eigene Smartphone, das Tablet, das E-Mail-Postfach oder den Computer aufzuräumen. Manches ist ganz schnell erledigt und hat doch große Auswirkungen.

Das Löschen von nicht benutzten Apps auf dem Handy oder Tablet dauert bis zu 30 Minuten. Wer mehr Zeit hat, kann sich mal durch sein E-Mail-Postfach klicken und Mails löschen.

Ergebnis dokumentieren

Das Ergebnis des Weikersheimer Digital Cleanups würde die Stadtbücherei gerne dokumentieren. Dafür müsse die Speicherbelegung auf dem Gerät vor und nach dem Cleanup notiert werden.

Den freigewordenen Speicherplatz kann man bis zum 25. März an die Bibliothek melden. Entweder per Mail, telefonisch oder persönlich vor Ort.

Die Mitarbeitenden der Stadtbücherei beteiligen sich auch und durchforsten ihre dienstlichen E-Mail-Ordner. Das Gesamtergebnis wird auf der Webseite des DCD veröffentlicht.

Die Stadtbücherei stellt alle Anleitungen auch auf ihrer Homepage (https://www.weikersheim.de/einrichtungen/stadtbuecherei/) zur Verfügung und freut sich über ganz viel Beteiligung.