Weikersheim: Neuer Rekord beim „Speeddating“

Es war ein riesiges – aber penibel coronagerecht organisiertes – Gewusel in den Gängen und Klassenzimmern des Weikersheimer Gymnasiums. Erstmals seit 2019 fand wieder ein „Speeddating“ in Präsenz statt; und das mit einem Rekord an Experten aus zahlreichen Berufsfeldern. Vom großen medizinischen Bereich über pädagogische und lehrende Berufe bis hin zu Naturwissenschaft, Technik und dem Bereich

...