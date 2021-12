Weikersheim: Kirche muss den Gürtel enger schnallen

Eine „neue Normalität“, so stellte sie fest, habe man inzwischen erreicht und „es gibt kein Zurück mehr“. Digital könne man auch in den kirchlichen Gremien die nötigen Geschäfte erledigen und auch in einem gewissen Rahmen inhaltlich arbeiten, doch „die so wichtige persönliche Begegnung fehlt nach wie vor“. Und gerade in den letzten Monaten habe man den Wert einer echten Begegnung von Mensch zu

...