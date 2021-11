Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Gedenken an jüdische Mitbürger - Tafel am Gebäude neben dem Gänsturm erinnert an das Schicksal des Weikersheimer Ehepaars Ascher / Deportation vor 80 Jahren Weikersheim: In den Tod getrieben und erschossen

Marcel Steudle aus Weikersheim hat nicht auf offizielle „Stolpersteine“ gewartet: Er hat am Haus seiner Familie eine Erinnerungstafel für die jüdische Familie Ascher angebracht. Die Bewohner starben in der Nazizeit.