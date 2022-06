Weikersheim: Hohe Qualität ist das Markenzeichen

Weikersheim. In Weikersheim findet am Wochenende 2./3. Juli wieder der hochwertige Markt für feines Kunsthandwerk statt. Jedes Jahr zieht er viele interessierte und anspruchsvolle Besucher an.

Die dekorativen Stände mit dem erlesenen Angebot, alles Unikate aus Künstlerhand, sind auf dem Marktplatz – eingebettet im historischen Ensemble von Stadtkirche, ehemaligem Kornbau und Schlosseingang -, in und vor der Tauberphilharmonie aufgebaut.

Außergewöhnliche Kreationen werden Jahr für Jahr von Anbietern aus der ganzen Bundesrepublik angeboten. Nach einem strengen Konzept, das auf absolute Qualität setzt und keine Industrie- und Handelsware zulässt, werden die Aussteller jedes Mal aufs Neue ausgewählt.

Unter den Teilnehmern sind Textildesignerinnen wie Jolanta Clement aus Berlin, die exklusive Kleider Jacken und Mäntel entwirft. Oder Jörg Rudolf, der seine tragbaren T-Shirts, Jacken und Hosen präsentiert. Auch Designerin Christina Schlumberger aus Ulm ist wieder vertreten, die mit ihrem Label „RexRana“ für farbenfrohe Kleidung und ihren Hüten für echte Eyecatcher sorgt. Goldschmiede – von höchster Stelle ausgezeichnet – zeigen ihre wertvollen Schmuckunikate wie Helge Ott aus München, Claudia Weißflog, Dieter Dill, Susanne Wiederhold, Robert Ungar oder Christina Simonis, die schon viele Jahre einen großen Käuferkreis in Weikersheim haben.

Wunderschön sind auch die Glasperlenarbeiten der Österreicherin Katharina Eder.

Darüber hinaus gibt es Lederarbeiten (Taschen und Armbänder), Keramik in geschwungenen Formen, tolle Hüte und vieles Mehr zu sehen, das dem Auge schmeichelt.

Öffnungszeiten: Samstag 13 bis 21 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr.