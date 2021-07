Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Astronomische Vereinigung - „Weißt du wo die Sternlein stehen?“ ist das Thema des nächsten Vereinsabends am Freitag, 16. Juli Weikersheim: Hochinteressantes über die Milchstraße

„Weißt du wo die Sternlein stehen? – Eine hochpräzise Vermessung der Milchstraße“ – so das Thema des ersten Vereinsabends der Weikersheimer Astronomen mit Burkhard Saile am Freitag, 16. Juli, ab 20 Uhr in der Sternwarte auf dem Karlsberg.