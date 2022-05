Weikersheim: „Herzbrot“-Erlös geht direkt an Ukraine-Hilfe

Weikersheim. Breite Unterstützung aus der Bevölkerung im ganzen Main-Tauber-Kreis, breite Unterstützung auch aus der Wirtschaft und durch landwirtschaftsnahe Firmen der Region: Die Weikersheimer Ukraine-Hilfe der Familien Müller, Hein und Haas hat mit Großlastern dringend benötigte Lebensmittel und medizinisches Material bereits dreimal erfolgreich in die Ukraine transportiert.

Unbürokratischer Helfer der ersten Stunde mit großen Lebensmittelspenden war die Schrozberger LBV, die an der Tauberbrücke Weikersheim eine Bäckereiverkaufsstelle mit Café betreibt.

Andreas Rohr, Geschäftsführer der LBV, hat weitere Unterstützung zugesagt, die zu 100 Prozent der Ukrainehilfe zugute kommen wird. Von den LBV-Bäckern wird in den kommenden Wochen ein „Herzbrot“ hergestellt und in Weikersheim verkauft. Nicht nur der Verkaufserlös, auch die Rohstoffe wie Dinkel- und Roggenmehl, aus denen die Brote hergestellt sind, werden 1:1 gespendet. Offizieller Verkaufsstart war am Mittwoch vor Ort im Beisein der Hilfsorganisatoren Waldemar Hein, Hans-Albrecht Müller (Neubronn) und Hans-Joachim Haas (Ortsvorsteher von Elpersheim). Von der LBV dabei war neben Geschäftsführer Andreas Rohr auch Gesamtverkaufsleiterin Carolin Herchenröder-Matschke.

