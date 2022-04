Weikersheim: „Gratis Comic Tag” am 14. Mai plus Zeichen-Workshop mit Vera Schmidt

Weikersheim. Den „Gratis Comic Tag 2022“ gibt es auch in der Stadtbücherei Weikersheim: Am Samstag, 14. Mai, verschenkt die Bibliothek Comics in Hülle und Fülle an Jung und Alt, Groß und Klein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die deutsche Comiclandschaft ist bunt und abwechslungsreich. Diese Vielfalt grafischer Literatur möchte der Gratis Comic Tag allen begeisterten Comickennern, Gelegenheitsleserinnen und Neueinsteigerinnen zeigen. Deshalb werden an diesem Tag in Buchhandlungen und Bibliotheken Comics an alle Interessierten verschenkt.

Comiczeichnerin Vera Schmidt hält einen Workshop. © Schmidt

Die Bandbreite ist riesig: 35 Titel aus 19 Verlagen – Mangas, Superheldencomics, Disney, franco-belgische Abenteuer oder Independent Comics. Das Programm spricht alle Altersgruppen ab sieben Jahren an, auch Erwachsene werden mit Sicherheit fündig.

Der Gratis Comic Tag findet deutschlandweit seit 2010 statt und die Stadtbücherei Weikersheim ist dieses Jahr dabei. Schon im Vorfeld kann sich jeder einen Faltblatt in der Bücherei abholen und seine Lieblingshefte ankreuzen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wie wäre es zum Beispiel mit einem Abenteuer der „Fünf Freunde“? Oder mit Geschichten von Goofy? Oder einer Story aus dem Star Wars Universum? Oder doch lieber „Die Ballade von den Himmelsstürmern“? Oder noch besser ein Klassiker wie Spirou und Fantasio oder Werner? Oder, oder, oder – am liebsten vielleicht doch alle? Am Samstag, 14. Mai, werden die Hefte von 10 bis 14 Uhr verschenkt – natürlich so lange der Vorrat reicht.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Tauberphilharmonie Bundesjugendorchester glänzte in Weikersheim durch mitreißende Spielfreude plus Präzision Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Außergewöhnlich begabt / Bei Bundeswettbewerb qualifiziert / Konzert am Samstag Weikersheim: 13-jähriger DOG-Schüler ist bereits Klassik-Komponist Mehr erfahren

Und wer Lust hat, das Comiczeichnen einmal selbst auszuprobieren, der kann sich zum Zeichen-Workshop mit Vera Schmidt anmelden. Die Comiczeichnerin und Illustratorin aus Stuttgart zeigt ab 10.30 Uhr in einem rund 90-minütigen Kurs, wie sie ihre Figuren zu Papier bringt, wie Comicfiguren Gefühle ausdrücken können und vieles mehr. Kinder ab neun Jahren erfahren viel über die neue Abenteuer-Comic-Reihe der Autorin „Mops und Kätt“. Erschienen sind bisher drei Bände in denen Mops und Kätt den Wald, das Meer und die Berge erkunden.

Die Kombination aus Sachwissen und Abenteuergeschichte ist fantastisch gelungen und sehr, sehr lustig. Vera Schmidt leitet die Kinder an und gibt viele Tipps für eine eigene Version von „Mops und Kätt“. Der Comiczeichenkurs kostet pro Person vier Euro

Und für alle, die lieber nach klassischem Lesestoff suchen, gibt es in der Bücherei noch den Medienflohmarkt. Neben Romanen und Sachbüchern gibt es auch jede Menge Spiele, Hörbücher und Kinderromane zu entdecken. pm

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3