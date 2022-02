Weikersheim: Ausflug in die Welt der Science-Fiction

Weikersheim. Nächtliche Lichterscheinungen werden schnell als UFOs interpretiert. Außerirdische sind regelmäßige Bestandteile von Science-fiction-Werken. „Science-fiction als fantasievoller Bestandteil der Gesellschaft“, ist ein Vortrag bei der Astronomischen Vereinigung Weikersheim überschrieben.

Die Astronomische Vereinigung Weikersheim möchte mit ihrer Sternwarte auf dem Karlsberg die Schönheit des Sternhimmels möglichst vielen Menschen vermitteln.

Schon oft sind Lichterscheinungen als UFOs interpretiert worden. © Jens Hackmann

Der mehr als 40 Jahre alte Verein hat sich auf die Fahnen geschrieben, nicht nur Wissen aus den Bereichen Astronomie und Raumfahrt zu vermitteln. Auch themenverwandte Aspekte will man beleuchten. So kann Science-fiction durchaus als verwandtes Thema bezeichnet werden, so dass sich der kommende Vortrag der Weikersheimer Astronomen mit Utopien und Weltuntergangsszenarien aus Romanen und Filmen beschäftigen wird.

Reinhard Bolter wird den virtuellen Vortrag halten. Er ist Gründungsmitglied der Astronomischen Vereinigung und wird die Zuhörer an die Anfänge der Science-Fiction mitnehmen.

Bereits im Altertum hat es Prophezeiungen und Vorhersagen von Apokalypsen gegeben. Nicht nur der reine Aberglaube war hierfür verantwortlich, sondern auch Autoren und Schreiber. Stammmutter der modernen Science-fiction ist Mary Shelley mit ihrem Roman Frankenstein aus dem Jahre 1818. Bekannt sind natürlich auch Jules Verne, H. G. Wells, A. C. Clarke, Asimov, Robert Heinlein und Hans Dominik. Das Wort „Science“ wird im gleichnamigen Begriff oft nur fantasievoll interpretiert. Ursächlich denkt man hier unumgänglich ans „Beamen“ in „Star Trek“, an Lichtschwerter in „Star Wars“ und vieles weitere.

Bolter wird also einen intensiven Ausflug in die Welt der Science-fiction unternehmen. Der kostenlose Vortrag beginnt am Freitag, 18. Februar, um 20 Uhr.

Interessierte senden eine Mail an avwabend@sternwarte-weikersheim.de. Es wird umgehend eine Antwortmail mit den Zugangsdaten versendet. Für das Betrachten des Vortrags wird ein PC, Notebook oder Tablet mit stabilem Internetzugang benötigt.

Die Sternwarte auf dem Karlsberg ist zurzeit in Betrieb, aufgrund des schlechten Wetters empfiehlt es sich, auf die Webseite der Astronomischen Vereinigung Weikersheim unter www.sternwarte-weikersheim.de zu klicken oder den Facebook-Auftritt unter www.facebook.com/avweikersheim.com zu besuchen. avw