Weikersheim: Am Parkplatz ist noch kein Nichtschwimmer ersoffen

Mitunter zuckt man innerlich schon ein wenig zusammen: Da wird über akut-bayerische Themen wie den kirchlichen Missbrauchsskandal breit abgelästert und ein „indischer“ Geistlicher (Gerhard Polt) salbadert in einer Art Denglisch, dass doch „Familie“ das Hauptthema sei. Und dass man ihn in den Südosten geschickt habe, um zu retten, was nicht zu retten ist. Der Interviewer verzweifelt fast, weil

...