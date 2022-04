Moritz Hoffmeyer besucht in Bad Mergentheim das Gymnasium – und ist Schüler an der örtlichen Musikschule: Schlagzeug, Gitarre. Klavier lernt er im Privatunterricht. Wer soviel Musik macht, der findet den schulischen Musikunterricht am DOG mitunter „nicht ganz so toll“. Nicht wegen der Lehrkraft, sondern „weil ich da eh schon alles kenne.“

Doch der 13-Jährige ist nicht nur auf seinen

...