Weihnachtliches Puppenspiel

Weikersheim. Astrid Lindgrens Bücher haben nichts von ihrem Reiz verloren und werden immer noch gerne gelesen. Besonders die Erzählung über Michel aus Lönneberga, der an die armen Menschen ohne Familie denkt, die die Weihnachtszeit alleine verbringen müssten, geht zu Herzen und ist immer aktuell.

Deshalb nahm das Figurentheater Pantaleon diese Geschichte als Vorlage und machte daraus ein Stück für alle ab vier Jahren. Auf Einladung der Stadtbücherei Weikersheim wird das Stück am Samstag, 26. November, um 15 Uhr in der Bibliothek aufgeführt: Gustav Gustavson erwartet seine Enkel zu Weihnachten und er will ihnen etwas schenken: eine Geschichte. Die Geschichte von Michel, der an Weihnachten alle Armenhäusler einlädt, mit den Vorräten für das große Familienfestessen bewirtet und nebenbei die gierige Aufseherin in einer Wolfsgrube fängt. Diese Geschichte will Gustavson seinen Enkeln nicht nur vorlesen, er will sie ihnen als Theater vorspielen. Dabei bräuchte er jemanden, dem er sie probehalber zeigen könnte. Er will wissen, ob gut ist, was er sich da ausgedacht hat. Wer könnte ihm ein bisschen Zeit schenken und einfach zuschauen?