Weg zur Klimaneutralität gemeinsam gehen

Weikersheim. Informationen über Aktivitäten, Konzepte, Handlungsfelder und Projekte zu den Themen Klimaschutz, Erneuerbare Energien und Energieeffizienz des Main-Tauber-Kreises und der Energieagentur Main-Tauber-Kreis GmbH waren Gegenstand einer Präsentation von Jürgen Muhler in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats Weikersheim am Dienstagabend in der Zehntscheune in Laudenbach. Jürgen Muhler ist Geschäftsführer der seit 2008 bestehenden Energieagentur.

Die Stadt Weikersheim ist in einem dynamischen Prozess und unterstützt in starkem Maß gemeinsam mit 17 weiteren Kommunen im Rahmen eines Klimaschutzkonzeptes den Weg hin zur Klimaneutralität 2030.

Dazu hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 24. Juni die Vertrauenspersonen der Bürgerinitiative „Klimastammtisch Weikersheim“ angehört und unter anderem beschlossen, die Verwaltung zu beauftragen, in Anlehnung an das kreisweite „Integrierte Klimaschutzkonzept Main-Tauber-Kreis“, die kommunalen Daten und Strukturdaten für die Stadt Weikersheim zusammenzustellen.

„Für die Erarbeitung der Grundlagen ist es überaus wichtig, die hierzu vorhandenen Instrumente und Einrichtungen zu kennen“, erklärte Bürgermeister Klaus Kornberger. Das Anforderungsprofil gehe von der Zielformulierung, der Bündelung der Ressourcen bis hin zur Beratung von Kommunen wie auch der Bürgerschaft in vielen Themenfeldern – von der Photovoltaik auf Dachflächen oder Freiflächen bis hin zum Thema Wärmenetze und weitere Formen zukünftiger Versorgung. „Die Energieagentur Main-Tauber-Kreis GmbH ergänzt und unterstützt das Aufgabenspektrum des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis auf den Gebieten Klima- und Umweltschutz.

Sie ist Ansprechpartnerin für alle Bürger sowie Unternehmen und Kommunen im Landkreis, die Informationsbedarf rund um das Thema erneuerbare Energien, Energieeinsparung und Energieeffizienz haben“, erläuterte Jürgen Muhler. Hierfür werden zum Beispiel monatlich stationäre Energieberatungen in den vier größten Städten des Kreises – Bad Mergentheim, Lauda-Königshofen, Tauberbischofsheim und Wertheim – angeboten. Zudem setzt die Energieagentur die Leuchtturmprojekte des integrierten Klimaschutzkonzepts in den Themen „Solarinitiative“ und „Energieeffizienz“ um.

Kinder ans Thema heranführen

Darüber hinaus koordiniert die Energieagentur die Förderprojekte „Die kleinen Energiedetektive“ und „Stand-By an Schulen“. Hier werden Kinder und Jugendliche im Landkreis von Energieexperten praxisnah an die Themen Energieeffizienz, Nachhaltigkeit sowie allgemein Klima- und Umweltschutz herangeführt.

Mit der Schulung von Energiebotschaftern soll ein weiterer Beitrag zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes für den Main-Tauber-Kreis geleistet werden. Dazu wurden im Oktober 2020 in einem Seminar 14 Teilnehmer zu Energiebotschaftern beispielsweise für die Aufgabenbereiche „Solardachtechnik“, „Energieeffizienz“, „Kosten und Finanzierung einer energetischen Sanierung“ sowie „Förderprogramme“ geschult. „Ziel ist es, dass die Energiebotschafter möglichst viele Hauseigentümer auf die Chancen und Optionen in diesen Themenfeldern hinweisen und beraten“, berichtete Jürgen Muhler.

„Kommunalverwaltungen sollen durch die Energieagentur dabei unterstützt werden, Klimaneutralität bis 2030 – so das neue Ziel eines im Entwurf befindlichen Landesgesetzes – zu erreichen“, teilte der Geschäftsführer mit. Dies betreffe insbesondere die eigenen Liegenschaften, den Fuhrpark sowie gegebenenfalls die Wasserversorgung und Kläranlagen.

Kooperationspartner

Seit 1. Juli ergänzt in Kooperation mit der Stadtwerk Tauberfranken GmbH die Klimaschutzmanagerin Ann-Kathrin Murphy das Team der Energieagentur als externe Beraterin und ist zuständig für die Umsetzung von ausgewählten Projekten. Sie könne auf jeweilige Anfrage ebenso eine Stadt oder Gemeinde beraten.

Unterstützt wird die Energieagentur des Main-Tauber-Kreises, der einer der klimafreundlichsten Landkreise in Baden-Württemberg werden möchte, unter anderem von regionalen Bank- und Finanz- sowie Energieunternehmen. Außerdem fungiert die Energieagentur als Schnittstelle für die Zusammenarbeit mit regionalen Netzwerkpartnern.

Als weiteren Kooperationspartner nannte Muhler die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Hier werden im Rahmen der Kooperation und mit finanzieller Unterstützung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie auch Beratungen direkt an und in Wohngebäuden durch die zertifizierten und unabhängigen Energieberater des Main-Tauber-Kreises angeboten.

Im laufenden Jahr seien nach Muhlers Angaben bereits 178 entsprechende Beratungsanfragen verzeichnet worden. „Es ist durchaus vorstellbar, auch in der Stadt Weikersheim einen monatlichen Beratungsnachmittag anzubieten, bei dem sich Interessenten über verschiedene Themen informieren lassen könnten“, meinte Muhler.

In einer anschließenden Diskussion zeigte sich Stadträtin Anja Lorz (SPD/UB) etwas enttäuscht darüber, dass die Energieagentur noch keine konkreten Erhebungen vorliegen habe, um den Kommunen dementsprechend konkrete Handlungsanweisungen geben zu können. „Wir können Kommunen zwar beraten, aber keine konkreten Anweisungen geben. Erhebungen müssen, falls erwünscht, von den Städten und Gemeinden selber extern vergeben werden“, verdeutlichte der Geschäftsführer.

„Wir wollen eine verlässliche CO2-Bilanz für den Landkreis erstellen, die nicht nur auf Schätzungen beruht“, kündigte er an. Diesbezüglich bat Peter Rösch (CDU) um enge Abstimmung mit den Kommunen, um Doppelarbeiten zu vermeiden. Norbert Beck (CDU) regte an, einen Infoflyer mit dem Motto „Wo kann ich sparen“ zu entwerfen.

„Was uns eint, ist die Sensibilisierung sowohl der Bürgerschaft als auch der Stadtverwaltung und Politik für das Thema Klimaschutz. Wir werden diesen Weg konstruktiv gemeinsam weiter gehen“, resümierte Bürgermeister Kornberger.