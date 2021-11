Was geschah vor genau 875 Jahren?

Schäftersheim. Der gebürtige Schäftersheimer Ralf Schälling erforscht seit Jahren die Geschichte seiner Heimatgemeinde. Vorträge über das ehemalige Kloster und den Bauernkrieg zogen immer viele Zuhörer an. Kürzlich erschien sein neuer Kirchenführer mit vielen Erweiterungen zu der 1984 von Karl Ernst Sauer herausgegebenen Erstausgabe. Was am 21.11. 1146 genau vor 875 Jahren und im Mittelalter in Schäftersheim geschah, erzählt Ralf Schälling in einem Vortrag am Sonntag, 21. November, um 17 Uhr in der Nikolauskirche. Inhalte: Frühgeschichte, Ortsadel und Hohenlohe, Kirche und Pfarreigründung, Geschichten aus dem Dorf und bedeutende Persönlichkeiten. Mittelalterliche Musikstücke und Grußworte von Dekanin Renate Meixner und Ortsvorsteher Markus Lang umrahmen den Jubiläumsvortrag.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es gilt die 2 G-Verordnung (Geimpft, Genesen).