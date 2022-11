Wanderer trotzten widrigen Bedingungen

Vorbachzimmern. Erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie fand in Vorbachzimmern wieder ein Wandertag des Wandervereins statt, bereits der 37. der Vereinsgeschichte. Erstmals war es eine nur eintägige Veranstaltung. Ein bisschen nervös waren die Verantwortlichen schon: Die Anmeldezahlen waren ohnehin enttäuschend, dann kam auch noch schlechtes Wetter hinzu. Kurz zuvor hatten die Vorbachzimmerer einen auswärtigen Wandertag besucht, bei dem die Resonanz extrem schwach war.

Insgesamt also absolut keine guten Voraussetzungen für eine gelungene Veranstaltung. Dann kam aber alles ein bisschen anders. Die Straßen des Ortes füllten sich mit parkenden Autos. Auch Reisebusse mit Wandergruppen an Bord rollten an.

Strecken gut besucht

So waren die Strecken verhältnismäßig gut besucht, und auch die Halle füllte sich. Man musste sich sogar Gedanken über die Vorräte an Speisen und Getränken machen und entsprechend nachordern.

In seiner kurzen Begrüßung freute sich der Vorsitzende Richard Weigel dann auch über den regen Zuspruch. Er dankte nicht nur den zahlreichen Wanderern für Ihre Treue, sondern auch den zahlreichen Helfern für ihr Engagement. Ortsvorsteher Gerhard Hauf freute sich, dass nach der Zwangspause wieder Bewegung in die Vereine und die gemeinsamen Aktivitäten kommt. Sein Kompliment ging an die Vorstandschaft, die wieder zahlreiche Helfer aktiviert hatte. Die Veranstaltung verbinde Gemeinschaftssinn, Bewegung und Unterhaltung und führe die Wanderer in die freie Natur, die es zu genießen und zu bewahren gelte. Schließlich trug er das mit viel Applaus bedachte Lied vom Wanderer vor. Anschließend wurden die teilnehmerstärksten Gruppen geehrt. In diesem Jahr hatten die Wanderfreunde aus Crailsheim die Nase vorn, gefolgt von den Hohenloher Wandergermanen aus Schrozberg.

Auf den Plätzen drei und vier fanden sich der Volkssportverein Schömberg aus dem Schwarzwald und die Kurpfalz-Wanderer aus Ketsch zwischen Heidelberg und Speyer wieder. Beide waren mit eigens gecharterten Bussen abgereist. Aus Ansbach, Bad Rappenau und der Gegend um Bad Staffelstein waren Kleinbusse gekommen.

Etliche Gruppen vertreten

Auch aus dem Stadtgebiet von Niederstetten waren wieder etliche Gruppen vertreten, so zum Beispiel vom TV Niederstetten die Schützenabteilung, die Steide Runners und der Albverein.

Sie alle hatten die Strecken über fünf, zehn oder 20 Kilometer absolviert. Die Kurzdistanz führte oberhalb der Bahngleise nach Niederstetten bis zum Schützenhaus und dann auf dem Radweg zurück.

Anspruchsvoller war die mittlere Strecke. Hier ging es nach dem Bahndurchlass die romantische Steige, ein Stück der Hangkante des Vorbachtals, entlang, hinauf nach Pfitzingen, über das Stettener Holz zum Schützenhaus in Niederstetten und auf dem Radweg wieder zum Ausgangspunkt in Vorbachzimmern.

Wer noch mehr Kondition hatte, konnte die mittlere Strecke ab Pfitzingen in Richtung Herrenzimmern verlassen, durch das Aschbachtal am gleichnamigen See vorbei wandern bis Adolzhausen, bevor es dann am Teufelshölzle vorbei ebenfalls über Niederstetten zurück nach Vorbachzimmern ging. pm