Weikersheim. Unter dem Titel „Analoge Digitalisierung – Zwischenbericht 018-022“ werden ab Freitag, 31. März im club w71 Fotos von Noah Gabriel Wirsching aka Gabriel ausgestellt. Zwischen Veränderung und Stagnation, zwischen Pandemie und Normalität, zwischen Wahnsinn und Vernunft, führen seine Fotos in die Welt vor, in und nach der Pandemie.

Der gebürtige Weikersheimer kam im Jahr 2011 über das Skateboarden zum Film und zur Fotografie. Die letzten Jahre beschäftigt er sich thematisch mit Musikvideos und experimentellen Kurzfilmen, besonders bemerkenswert ist sein Film „This is still not a Kindergarten“ über das Skaten und die Skaterszene der Region, den er im club w71 vorstellte (und der noch auf youtube zu sehen ist). Bei seinen Fotos treffen urbane Elemente auf altes französisches Autoblech, Skateboarding auf Rausch und Natur. Die Bilder wurden hauptsächlich mit einer Olympus Kamera aus dem Jahr 1988 fotografiert. Die Ausstellung wird am 31. März um 20 Uhr eröffnet. Der Eintritt ist frei. Die Fotos können danach noch bis zur Sommerpause bei den kommenden Veranstaltungen des club w71 besichtigt werden.