Von der Pandemie nicht entmutigen lassen

Mit jeder Menge Ideen und Verve ist Ende 2019 in den Räumen der Kreislandfrauen das von der Jugendhilfe Creglingen im Auftrag der Stadt getragene Familienzentrum „ZAM – Zentrum für alle Menschen“, an den Start gegangen.

Weikersheim. Das lokale Vernetzungszentrum will das soziale Miteinander und die Lebensqualität in Weikersheim stärken. Beratungen für Familien und Einzelne standen ebenso auf dem Programm wie gemeinsame Aktivitäten: In der Umsetzungsplanung waren schnell Kochabende, „ZAMschrauben“ im Reparaturcafé, Taschengeld- und Kleidertauschbörse und auch ein Gemeinschaftsgarten – alles auf der Basis der Ideen aus der Bevölkerung.

Angela Müller freut sich über jede Aktivität im Gemeinschaftsgarten „ZAMwachsen“: „Im ZAM sind kleine und große Menschen wilkommen“, betont sie. © ZAM

Und dann kam Corona: Wie soll man Menschen zusammenbringen, wenn Kontaktbeschränkungen selbst Begegnungen im Freien erschweren? Wie das von so vielen gewünschte Elterncafé mit Kinderbetreuung realisieren, wenn nicht mal der Kaffeeplausch im engsten Freundeskreis noch machbar ist? Wie lässt sich gemeinsames bosseln und basteln an reparaturbedürftigen Dingen umsetzen, wenn keiner mit keinem die Köpfe zusammenstecken darf? Man staunt: etliches geht, auch wenn sich manches ohne Corona viel entspannter hätte umsetzen lassen.

Etwa das auf Austausch, gegenseitige Unterstützung und gemeinsames Dazulernen bei Vorträgen und Workshops angelegte Elterncafé: Dreimal mussten die Interessierten mit und nach etlichen Telefonaten und Online-Meetings einen neuen Anlauf nehmen, ehe sie sich dann endlich im Sommer 2021 zu einem Impuls-Workshop im katholischen Gemeindesaal persönlich treffen konnten.

Familienalltag besser meistern

Beim durchgeführten Elternkurs lernten die Eltern, durch starke Beziehungen den Familienalltag entspannter anzugehen.

Wichtig ist ihnen der offene Treff mit Kinderbetreuung an jedem zweiten Montag im Monat. Themenideen gab und gibt es reichlich, und alle hoffen, sich im März wieder treffen zu können – „wenn’s sein muss, dann eben im Freien,“ so Angela Müller.

Auch der Start des Reparatur-Cafés „ZAMschrauben“ lief gezwungenermaßen ruckelig: Zwar fanden sich schnell Menschen, die kenntnisreich gemeinsam mit Rat suchenden die Köpfe über alten Radios, Küchengeräten und Schäden an Fahrrädern, Textilien und Kleinmöbeln zusammenstecken wollten, um aus „hin“ wieder „geht doch!“ zu machen. Auch sie mussten immer wieder Auszeiten anmelden – und freuten sich um so mehr, wenn es dann doch immer mal wieder klappte.

Mehr Platz als im ZAM haben sie im katholischen Gemeindesaal, und da wurden mittlerweile schon etliche Geräte und Co. bei bester Laune und allen Corona-Regeln entsprechend wieder zum Laufen gebracht.

Auch die Taschengeldbörse, bei der Menschen helfende Hände für anstehende Gartenarbeiten, Putzaktionen, beim Ausflug mit dem Rollstuhl oder den Hausaufgaben engagieren können, lag zumindest teilweise auf Eis: Wegen Corona konnte man lange nicht aktiv für die Taschengeldbörse werben, berichtet ZAM-Organisatorin Angela Müller; der Bedarf sei klar vorhanden, wie deutlich mehr Anfragen als eingehende Hilfsangebote belegen. Besonders toll findet sie, dass es trotz der Pandemie möglich blieb, für geflüchtete Kinder durch Spenden finanzierte Nachhilfestunden zu organisieren.

Natürlich klappte nicht alles: „Eine Kleidertauschbörse funktioniert nicht mit Abstand“, sagt Müller. Seit anderthalb Jahren stehe dieses Projekt in den Startlöchern und könne jederzeit loslegen, wenn es die Lage erlaubt.

Zum echten Vernetzungs-Vorzeigeprojekt geriet der an der Kraft zu Hohenlohe-Schule entstandene und weiter wachsende Gemeinschaftsgarten, für den es sogar Fördermittel aus dem vom Land ausgelobten Wettbewerb „Gemeinsam:schaffen“ gab.

Seit dem ersten Spatenstich Anfang Dezember 2021 wandern hier Spaten und sonstige Gartengeräte munter pandemietauglich von Hand zu Hand: Kindergarten- und Schulkinder pflanzten Beerenbüsche, erwachsene Gartenfreunde gestalteten mit Trockenmauern den Hang, auf dem angelegten Hochbeet können Senioren ohne Verrenkungen säen, hegen und ernten.

Garten als Begegnungsort

Die Gartenliebhaber aller Altersstufen hoffen auf ein Ende der Kontaktbeschränkungen, um endlich nicht mehr nur einzeln werkeln zu müssen. Schließlich soll der Garten Begegnungsort sein, wo man gern auch mal am Lagerfeuer bei Stockbrot und Salaten aus eigener Herstellung zusammensitzen möchte.

Den Beratungsangeboten konnte die Pandemie keinen Strich durch die Rechnung machen: Im persönlichen Gespräch mit den Beraterinnen der Diakonie wurden Lösungen für soziale Fragen ebenso entwickelt wie in der Schwangerschafts- und Suchtberatung. Trotz aller Schwierigkeiten hat das ZAM-Netzwerk die Pandemie erstaunlich gut überstanden – und alle seien hoch motiviert, weiter ZAMzuhalten, berichtet Angela Müller. Allerdings steht eine Herausforderung an: Ende Oktober läuft die von Kreis und Kommune gesicherte dreijährige 17 000 Euro-Jahresfinanzierung des Projekts aus.

„Möglichmacherin“

Angela Müller setzt auf die „tollen und engagierten Leute, die etwas für sich und die Gemeinschaft tun wollen und gemeinsam Ideen ausarbeiten.“

Sie hat den dynamischen und von den offenen Gruppierungen selbst gestalteten Prozess von Anfang an moderierend begleitet und sich, wie bei der Eröffnung vor gut zwei Jahren versprochen, auf der Basis von nur zehn Wochenstunden als „Möglichmacherin“ und Vernetzerin bestens bewährt. Die unter massiv erschwerten Bedingungen errichten Erfolge dürften auch im Gemeinderat bemerkt worden sein.

Ganz praktisch geht es bereits am Samstag, 19. Februar wieder an den Start: Um 9 Uhr früh beginnt im ZAMwachsen-Gemeinschaftsgarten in Kooperation mit den Kreislandfrauen und den Bronner Heimatfreunden ein Obstbaumschnittkurs.

Harald Lurz von der Beratungsstelle für Obst, Garten und Landschaft vermittelt in dem ganztägigen Kurs Schnittkenntnisse in Theorie und der nachmittags in Bronn einübbaren Praxis. Interessenten müssen sich telefonisch (07931/48276302) oder via E-Mail an alina.schmidt@main-tauber-kreis.de anmelden.