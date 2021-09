Wann ist das Projekt Vorbachbrücke in Weikersheim vollständig abgeschlossen? Nach Auskunft der Baufirma finden an diesem Freitag die letzten Kabelarbeiten am Gehweg statt. Bis 22. September werden die Baugruben mit Pflaster verschlossen, so Landratsamtspressesprecher Markus Moll. Weitere Arbeiten wie ein Schutzanstrich unter der Brücke erfolgen bis Freitag, 24. September. Die Arbeiten an der

...