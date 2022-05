„Volles Bad ist beste Belohnung“

Endlich! Am Sonntag startet im Höhenwaldschwimmbad Neubronn die neue Freibad-Saison – ganz ohne Corona-Beschränkungen. Auf die Kinder wartet der neue Matsch-Spielplatz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neubronn. Seit Ende März haben sie geschuftet, gewienert und geschrubbt, letzte Überreste von Herbst und Winter aus dem Gelände über Neubronn verjagt, die Sandflächen freigelegt und von allem befreit, was nicht hineingehört: an die 250 Stunden ehrenamtlicher Arbeit investieren Mitglieder des Fördervereins Höhenwaldschwimmbad Neubronn, kurz FöHN, jährlich in „ihr“ familienfreundliches Freibad. Jetzt ist es so weit: am Sonntag um 11 Uhr wird Weikersheims Bürgermeister Nick Schuppert die Freibadsaison eröffnen.

Für Schuppert, inzwischen nicht mehr nur Rathauschef, sondern auch Weikersheimer, ist es eine Premiere – und er macht kein Hehl daraus, dass er sich schon jetzt auf das erste Eintauchen ins Becken freut. Am Sonntag wird das noch nicht stattfinden, aber danach baldmöglichst, wenn ihm die Amtsgeschäfte mal Zeit für ein Feierabendbad lassen sollten. Das kann er dann – rein theoretisch – ab 17.30 Uhr zum ermäßigten Feierabendtarif für 1,50 Euro genießen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Vielleicht gönnt sich der Weikersheimer Neubürger ja auch eine Saisonkarte? Die kostet unverändert für Kinder 14 Euro, für Jugendliche, Studenten, Rentner und Schwerbehinderte 30 Euro, Erwachsene 45 Euro und für komplette Familien 85 Euro.

Heiß ersehnt

Verena Preuss, FöHN-Vorsitzende, ist schon ganz gespannt auf die nach zwei Jahren heiß ersehnte erste Freibadsaison ohne Corona-Beschränkungen: „Die grünen und roten Pfeile auf dem Rundweg ums Becken haben wir bei der Putzaktion nicht wegbekommen. Jetzt erinnern sie uns an zwei für den Verein und die Badegäste schwierige Jahre.“ Um denen den Besuch so angenehm wie möglich zu machen, wurden die Sanitäranlagen ertüchtigt, der Sandspielplatz erneuert und das Bücherregal wieder befüllt.

Bücherspenden erwünscht

„Wir nehmen auch gern wieder Bücherspenden an, vorausgesetzt, es sind gut erhaltene und noch aktuelle Bände,“ ergänzt Verena Preuss. Die erste „normale“ Saison nach Corona punktet mit etlichen „Endlich!“-Stoßseufzern: Endlich dürfen wieder Sand- und Wasserspielsachen ausgeliehen werden, endlich sind die Liegen wieder benutzbar, endlich kann man sich rund um den Kiosk den Pausensnack an Tischen und Stühlen schmecken lassen. Auch Beach-Volleyball-Fans können ihre erste Partie mit dem Attribut „endlich!“ versehen. Und endlich – ja, es geht weiter – kann auch die seit 2020 bereit stehende Matschanlage in Betrieb genommen werden sowie – allerdings vermutlich erst kurz vor Pfingsten – ist dann endlich auch das frisch sanierte Sprungbrett einsatzbereit.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Der komplette FöHN-Vorstand freut sich jetzt schon riesig auf quietschvergnügte in Planschbecken und Matschanlage spielende Kinder, entspannte Erwachsene, Sport-, Früh- und Spätschwimmer aller Altersgruppen.

Magische Besucher-Marke

„Ein volles Bad ist die beste Belohnung für unseren Einsatz“, betont die FöHN-Vorsitzende, die darauf hofft, dass das Bad bei gutem Wetter wieder die magische 10 000-Besucher-Marke überspringt. Schuppert sprach ihr, dem Verein und allen Helfern schon jetzt ein herzliches Dankeschön aus für den Einsatz fürs Bad, die Bürgerschaft, die Gäste aus Nachbarorten und die Touristen, die sich zwischen Besichtigungen, Radtouren und Wanderungen hier den Sprung ins wohltemperierte und erfrischende Nass gönnen.

Neuer Bademeister

Es wird ein neues Gesicht im Freibad geben: Ein junger Bademeister, Mario soll er heißen, freut sich schon auf seine erste Saison im Familienbad – die insgesamt 51. für das Waldschwimmbad. Miterleben wird er da unter anderem eine vergnügliche Einlösung der Bürgermeister-Wettschuld aus dem vergangenen Jubiläumsjahr. FöHN hatte nämlich gegen Schupperts Vorgänger Kornberger gewettet, im 50. Freibadjahr mindestens 50 neue Mitglieder für den Förderverein zu werben. Es wurden statt 50 Neumitglieder 70 neue „FöHNe“. Und die sollten sich schon jetzt den 9. Juli dick im Kalender anstreichen, denn sie sind an diesem Samstag ab 16 Uhr zum großen Grillfest im Freibad eingeladen. Wetten, dass die Schaumkanone für jede Menge Spaß sorgen wird? Ab 20 Uhr steigt dann die Laune bei der lange vermissten Freibad-Disco weiter. Ach ja: Der „FöHN“ feiert Geburtstag, genauer gesagt den zwanzigsten. Da darf natürlich das traditionelle Weißwurstfrühstück nicht fehlen. Das beginnt – hoffentlich bei bestem Freibadwetter – am 28. August um 10 Uhr.