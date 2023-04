Viele Betriebe besichtigt

Creglingen. 50 Mitglieder des Maschinenrings östlicher Tauberkreis unternahmen eine Reise ins Piemont. Über Mailand ging die Fahrt ins Piemont nach Terruggia, wo das Hotel bezogen wurde. Am zweiten Tag ging es nach Roddi zu einer sogenannten Trüffelhundeuniversität. Die abgerichteten Hunde Vicky und Lady spürten für die Teilnehmer die Trüffel auf. In Mantelupo wurde ein Haselnussbetrieb besucht. Die Nüsse werden an eine Genossenschaft geliefert, welche dann z. B. an Ferrero verkauft. Neben den Haselnüssen wird auf zwei Hektar auch Wein angebaut. Am nächsten Tag reiste die Gruppe nach Occimiano zum Reisanbau- und Verarbeitungsbetrieb Cascina Daneto. Seit mehr als 500 Jahren wird Reis in den Provinzen Novara und Vercelli angebaut, auf deren flachen Ebenen sich die Reisfelder bis zum Horizont erstrecken.

Danach ging es nach Turin, der Hauptstadt des Piemonts, bevor man am vierten Tag den Betrieb Azi. Agricola Casacina Goretta von Michele Castelli in Cereset Moneto besuchte. Der familiengeführte Obstbaubetrieb verarbeitet seine Produkte selbst zu fruchtigen Marmeladen, Säften und konserviertem Obst. Die Vermarktung läuft ab Hof.

Weiter ging es nach Vignale-Monferrato zum Bullenmastbetrieb La Classe Non E’Acqua, wo neben piemontesischen auch französischen Bullen gemästet werden. Angegliedert ist eine eigene Schlachterei inklusive Direktvermarktung.

Schließlich ging es am nächsten Tag vorbei an Mailand und dem Comer See in den Raum Lenzerheide, wo man die Kuh-Villa von Bauer Bläsi besuchte, ein Bio-Berg-Schaubauernhof mit Selbstvermarktung und Lohnarbeiten im Forstbereich. Dann ging es am Bodensee vorbei zurück in die Heimat. ala