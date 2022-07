Viel Musik und Leckeres

Laudenbach. Nach zweijähriger coronabedingter Pause soll das Herbst- und Weinfest in diesem Jahr endlich stattfinden. Zwischen der Weikersheimer Kärwe und dem Herbstfest in Niederstetten wird vom 9. bis 11. September in Laudenbach gefeiert.

Die Musikkapelle ist nach 2018 nun wieder der Veranstalter dieses traditionellen Festes. Den Auftakt in der Kelterhalle macht am Freitag, 9. Seprember, DJ ReJosh. Mit elektronischen Beats, satten Bässen und den bekanntesten Partyhits will er für ausgelassene Stimmung sorgen.

Zwischen Maischebehältern und Weinpresse geht die Feier am Samstag, 10. September, mit den Winterhäuser Musikanten weiter. Sie spielen ein breites Angebot von traditioneller Blasmusik bis hin zu aktueller Rock und Popmusik. Natürlich ist an beiden Tagen auch die Bar geöffnet.

Am Sonntag, 11. September, beginnt das Fest mit dem Frühshoppen. Beim Mittagessen und danach spielen zur Unterhaltung die Oberländer Musikanten mit moderner Schlagermusik und Egerländer Blasmusik auf. Zudem kann man bei gutem Wetter auch hinter der Kelterhalle im Freien sitzen und bei einem geführten Spaziergang mit den Laudenbacher Alpakas entspannen.