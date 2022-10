„Urban Riders“ ist Lieblingsspiel

Weikersheim. Welche Spiele-Apps gefallen Weikersheimer Kindern am besten. Das sollte im Rahmen des Kindersoftwarepreises „Tommi“ festgestellt werden. Die Fünftklässler der Gemeinschaftsschule Weikersheim haben auf Einladung der Stadtbücherei die Gewinner mitbestimmt.

4170 Mädchen und Jungen haben beim Tommi 2022 die besten Games und digitalen Lernangebote getestet und die besten drei Spiele in verschiedenen Kategorien ausgewählt.

Ihre kritischen Urteile fällten sie in 56 Bibliotheken in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Neu war in diesem Jahr, dass sich auch kleinere Bibliotheken im ländlichen Raum beteiligen konnten. Dafür wurde der Schnupper-Tommi eingeführt, bei dem nur Spiele-Apps getestet und daher nur Tablets benötigt werden. Die Sieger in allen Kategorien wurden am Sonntag in der Sendung „Team Timster“ auf dem Kinder-Fernsehkanal „KiKA“ bekannt gegeben.

Diese neue Gelegenheit ergriff die Stadtbücherei Weikersheim gerne, denn „die Bibliothek ist ein wichtiger außerschulischer Bildungspartner und fördert mit dieser Veranstaltung die Medienkompetenz der Kinder und Jugendlichen“, so Michaela Stock, Leiterin der Stadtbücherei.

Mitte Oktober waren die Klassen 5/1 und 5/2 der Gemeinschaftsschule Weikersheim in der Stadtbücherei und bildeten die Kinderjury. In zwei Doppelstunden wurde zunächst der Kindersoftwarepreis vorgestellt. Dann sprach man über die Alterskennzeichnung von Spielen, die USK und deren Bedeutung. Probleme und Gefahren von Spielen konnten die Kinder klar benennen. Es ist wichtig, sich neben dem Spielspaß zum einen bewusst zu machen, wo versteckte Kosten sein können und zum anderen, welche Folgen übermäßiges Spielen haben kann.

Gemeinsam wurde dann der Testbogen besprochen. Es waren sieben Fragen pro Spiel zu beantworten, z.B. welche Story hinter dem Spiel steckt, ob es In-App-Käufe gibt, wie die Charaktere im Spiel gesteuert werden und ob das gut funktioniert. Zum Schluss wurden die Spiele in den Punkten Spielspaß, Verständlichkeit, Steuerung und Design bewertet. Nach der Theorie ging es in Zweierteams an die Tablets und Spiele. Jedes Team testete und bewertete fünf Spiele. Dabei wurden die Tops und Flops relativ schnell ersichtlich. Einige Spiele überzeugten wegen des Spielprinzips, das an andere erfolgreiche Spiele erinnert, so. z.B. „Urban Riders“ und „Inflammania 2“. Bei anderen Spielen wie z.B. dem Escape-Game „Exit“ war der Schwierigkeitsgrad zu hoch oder die Steuerung erforderte besondere Fähigkeiten, wie z.B. „One hand clapping“, das mit der eigenen Stimme gesteuert werden muss. Letztendlich war sich die Weikersheimer Kinderjury über die ersten drei Plätze in der Kategorie „Apps“ sehr einig. Auf Platz eins wählten die Kinder in Weikersheim „Willi und die Wunderkröte“, „Inflammania 2 – Fight to cure“ wurde auf den zweiten Platz gewählt und „Urban Riders“ erhielt den driten Platz. Die Kinder waren sich über die ersten drei Plätze einig, lediglich die Reihenfolge war anders. So hat den Kindersoftwarepreis TOMMI in der Kategorie Apps das Spiel „Urban Riders“ gewonnen. Die Fünftklässler der Gemeinschaftsschule sagen über dieses Spiel: „Uns hat gefallen, dass man mit dem Fahrrad Hindernissen ausweichen muss, dass die Parcours schön gestaltet waren und man es in jedem Alter spielen kann.“

Laut der Schirmherrin und Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Lisa Paus soll der „Tommi“ die kritische und selbstbestimmte Nutzung von digitalen Spielen fördern. In der unübersichtlichen digitalen Welt helfe der Preis, die Angebote und Apps zu finden, die gut gemacht sind und Spaß machen.“ pm